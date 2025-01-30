بسبب علاقة عاطفية.. عامل يجبر شابا علي ارتداء ملابس نسائية في الجيزة.. ويهدده بنشر الواقعة على الإنترنت

شهدت منطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، واقعة مؤسفة هزت المجتمع، حين أجبر عامل مع شخصين آخرين، شابا على ارتداء ارتداء ملابس نسائية في الشارع أمام جميع المارة، وصوره في وضع مهين بسبب علاقته العاطفية مع نجلة العامل.

بدأت الواقعة عندما تلقى مركز شرطة منشاة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شخص، 51 عامًا، ونجله، (18 عامًا)، أفادا فيه بالتضرر من عامل، لقيامهم باستدراج المبلغ الثاني واحتجازه داخل منزل الثالث وإجباره على ارتداء ملابس خاصة نسائية وتصوير مقطع فيديو وتهديده بفضح أمره على الإنترنت، وذلك لقيام الشاب بمحادثة ابنة أحدهم وعمرها 17 عامًا، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ.

وكشفت تحريات الإجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة قيام المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في الشارع امام جميع الماره، وقاموا بتصويره في وضعية مهينة بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بسبب علاقة عاطفية بين المجنى عليه ونجلة أحد المتهمين.

وأضافت التحريات، أن الشاب يبلغ من العمر 18 سنة، كان على علاقة عاطفية مع ابنة أحد المتهمين، تدعى "مريم" 17 سنة، وانه يتواصل معها عبر الهاتف المحمول.

وأوضحت التحريات، ان والد الفتاة أثناء عودته من العمل للمنزل سمع نجلته تحادث الشاب عبر هاتفها المحمول، قام بمعاتبتها، ووعدها انه سوف ينتقم من الشاب.

وأشارت التحريات، أن والدة الفتاة اتفق مع صديقيه على استدراج الشاب واحتجازه في منزل أحدهم وإجباره على ارتداء قميص نوم نسائي وتصويره بهدف تشويه سمعته وتهديده بنشر الفيديو على الإنترنت.

ضبط المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وهم وهم "مروان.أ"، و"إسلام.ص"، و"حمدي.أ"،وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اقتيادهم الى ديوان المركز,

وبفحص هاتف والد الفتاة تم العثور على مقطع الفيديو، يظهر فيه المجني عليه يرتدي ملابس نسائية خاصة ويحيط به المتهمون الثلاثة ويقومون بسبه والتعدى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.