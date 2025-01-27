مساعد وزير الداخلية: الاستقرار والأمن أساس بقاء الدول وعلينا التكاتف جميعا

أكد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بأن الاستقرار والأمن هو أساس بقاء الدول ونشاهد بالجوار دول لم تعود كالسابق.

مساعد وزير الداخلية: الاستقرار والامن أساس بقاء الدول وعلينا التكاتف جميعا

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال احتفال عيد الشرطة 73؛ تمسكوا مسلم ومسيحي وشرطة وجيش كل أبناء الشعب المصرى ويجب أن نتكاتف ولن تمر بالظروف الصعبة إلا بالتكاتف وقلب على قلب رجل واحد وستكون مصر قد الدنيا...وتحيا مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.