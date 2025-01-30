الخميس 30 يناير 2025
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اقتصاد

رابطة التجار تعلق على قرار الجمارك بشأن الإفراج عن السيارات

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على  قرار الجمارك الجديد الصادر عن وزارة المالية بالإفراج عن السيارات المكدسة في المواني المستوردة على بند مخالف لبنود الاستيراد ACI، قائلًا: "إنه قرار صائب جاء في وقت السوق متعطش للسيارات مع زيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض".

وأوضح أبو المجد، أن  انفراجة السيارات من المواني سيؤدي لانفراجة حقيقية، وسيساعد ذلك على الإفراج عن كل السيارات المحتجزة في المواني المصرية والتي تم رفض دخولها لأنها دخلت على بند جمركي مخالف، لافتا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تتطلب تسجيل بند السيارة قبل الاستيراد، وبما أن نافذة السيارات كانت مغلقة فكان الكثيرين يقومون بالاستيراد على بند آخر غير السيارات مثل الأمتعة ويقومون بتعديل البند بعد ذلك. 

الإفراج عن السيارات يلزم أصحاب السيارات دفع غرامة 10 آلاف جنيه

وتابع رئيس رابطة السيارات حديثة، أن الإفراج عن السيارات يلزم أصحاب  السيارات  دفع غرامة بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه لتغيير البند الجمركي أو للتسجيل على بند مخالف دون تعرضهم للحبس، وبمجرد استيفاء الغرامة وباقي الضرائب والرسوم ستدخل مصر كل السيارات المحتجزة في المواني. 

وأشار أسامة أبو المجد، إلى أن هناك تسهيلا للإجراءات والإفراج عن كل السيارات التي كانت بالمواني خاصة الشركات التي لها سيارت بمئات الملايين محتجزة في الجمارك، ولكن بهذا القرار سيتم دخول كل هذه السيارات لعودة الحياة بعض الشيء للسوق. 

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