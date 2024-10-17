ياسمين عبد العزيز تعلن عدد حلقات مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي أن عدد مسلسلها الجديد وتقابل حبيب 30 حلقة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن العمل 15 حلقة خلال الأسبوع الماضي.

وكان هناك جلسة عمل جمعت أسرة العمل، وتم الإتفاق علي خروج المسلسل 30 حلقة، ويقوم المؤلف عمرو محمود يس بتوسيع قصة العمل، واضافة قصص جديدة خلال الأحداث.

ابطال مسلسل وتقابل حبيب



والعمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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