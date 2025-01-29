الصين تستعد لطرح أولى سيارتها الكهربائية BYD في السوق المصري

يجري الوكيل المحلي للعلامة التجاريةً بي واي دي في مصر، العديد من الاستعدادات لطرح سيارات BYD الكهربائية في مصر خلال الفترة المقبلة حيث أنهت كافة التفاصيل مع الشركة الأم في الصين الخاصة بطرح هذه السيارات محليًّا.





أسباب تأخر طرح سيارات BYD الكهربائية

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة التجارية BYD، أن عدم تقديم الشركة لسيارات كهربائية طوال الفترة المقبلة يأتي في ظل صعوبة استيراد السيارات من خارج مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب تقييد الحكومة لعمليات الاستيراد للسيارات والتي أثرت على السوق محليًّا.



تحديد طرازات وأسعار سيارات بي واي دي الكهربائية التي ستقدم بمصر

ويتم العمل في الوقت الحالي على كافة التفاصيل لتقديم سيارات بي واي دي الكهربائية وبيعها بمصر حيث يتم تحديد الطرازات التي يمكن تقديمها في مصر في الفترة الحالية وتحديد أسعارها المناسبة للطرح بمصر. وأكد وكيل الشركة أن الشركة الأم لم تعتمد وكيل آخر بالسوق المحلي لتسويق سياراتها الكهربائية.

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