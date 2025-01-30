ماذا قدم بن شرقي لاعب الأهلي الجديد في تجاربه مع كبار الفرق العربية؟.. انضم لـ 5 أندية سابقة أبرزها الزمالك.. وتألق مع الريان القطري

أصبح النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعبًا جديدًا في النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام أشرف بن شرقي صاحب الـ30 عاما بالتواجد في القاهرة منذ أمس الأربعاء، وقام بتصوير تقديمه كلاعبًا جديدًا مع المارد الأحمر، كما تواجد في ملعب التتش اليوم الخميس، وأدى تدريب الجري الخفيف.

ثاني تجربة لـ أشرف بن شرقي في الدوري المصري

بن شرقي لاعب منتخب المغرب سيخوض ثاني مغامرته في الدوري المصري، حيث سبق له أن حمل قميص نادي الزمالك بين عامي 2022 و2023.

ونسلط الضوء على أرقام أشرف بن شرقي خلال تجربته مع العديد من الأندية العربية خلال السنوات الماضية، ومنذ ظهوره وتألقه مع فريق الوداد المغربي.

أرقام أشرف بن شرقي مع الوداد المغربي

فقد انضم بن شرقي لفريق الوداد البيضاوي في عام 2016 قادما من فريق المغرب الفاسي في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف يورو.

وخاض أشرف بن شرقي43 مباراة مع عملاق كرة القدم المغربية ضمن مختلف المسابقات سجل فيها 9 أهداف وصنع 9 أخرى.

وفاز اللاعب المولود في مدينة أولاد أزباير بثنائية الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا مع وداد الأمة في عام 2017.

مسيرة بن شرقي مع الهلال السعودي

تعاقد الهلال السعودي مع أشرف بن شرقي في عام 2018 في صفقة استفاد منها نادي الوداد بمبلغ 3.2 ملايين يورو.

وشارك بن شرقي في 13 مباراة فقط مع الهلال أسهم خلالها بـ5 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وتوج النجم المغربي ببطولتين مع الفريق السعودي وهما الدوري والسوبر المحليين.

مشوار أشرف بن شرقي مع الزمالك

انضم بن شرقي لنادي الزمالك في عام 2019 في صفقة بلغت قيمتها 330 ألف يورو.

وخاض أشرف بن شرقي 109 مباراة مع القلعة البيضاء ضمن مختلف البطولات سجل فيها 41 هدفا وأهدى 28 تمريرة حاسمة.

وقاد النجم المغربي نادي الزمالك للفوز بـ6 بطولات من بينهم الدوري المصري في مناسبتين بجانب السوبر الأفريقي في عام 2020 وكأس السوبر المصري وكأس مصر مرتين.

ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي؟

بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعاقد مع نادي الجزيرة الإماراتي في عام 2022 في صفقة انتقال حر مع أشرف بن شرقي.

وشارك الجناح المغربي في 33 مباراة ضمن مختلف المسابقات مع فريق الجزيرة، وسجل فيها 9 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.

أرقام أشرف بن شرقي مع الريان القطري

فقد انتقل النجم المغربي للفريق القطري في عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد الذي كان يربطه بنادي الجزيرة.

وشارك أشرف بن شرقي في 44 مباراة ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها في 30 هدفًا ما بين صناعة وتسجيل مع الريان القطري، حيث أحرز 18 هدفًا وصنع 12 آخرين.

أشرف بن شرقي يظهر في النادي الأهلي

ظهر أشرف بن شرقي المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ملعب مختار التتش رفقة شقيقه رشيد، اليوم الخميس، وحرص إمام عاشور لاعب الأهلي على استقبال أشرف بن شرقي واصطحابه إلى غرف ملابس اللاعبين.

وعلمت فيتو أن اللاعب لن يشارك في مران الأهلي وأن حضوره لملعب مختار التتش فقط لعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للفريق.

ومن المنتظر أن يتوجه أشرف بن شرقي بعد انتهاء اجتماعه مع كولر ورمضان إلى مطار القاهرة للتوجه إلى المغرب لقضاء يومين هناك يقوم فيهما بإنهاء كافة التفاصيل والأوراق الخاصة به قبل الانتظام مع الأهلي في التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان من المنتظر أن يغادر أشرف بن شرقي القاهرة فجر اليوم إلا أن تأخره في تصوير الفيديوهات الخاصة بتقديمه أضاع عليه رحلة السفر وقام النادي بحجز طائرة أخرى له الساعة الثامنة مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمي وقناة النادي عن صفقة انتقال بن شرقي للقلعة الحمراء رسميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.