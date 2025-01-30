الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

ظهر أشرف بن شرقي المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ملعب مختار التتش رفقة شقيقه رشيد، وحرص إمام عاشور لاعب الأهلي على استقبال أشرف بن شرقي واصطحابه إلى غرف ملابس اللاعبين. 

وعلمت فيتو أن اللاعب لن يشارك في مران الأهلي وأن حضوره لملعب مختار التتش فقط لعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للفريق.

ومن المنتظر أن يتوجه أشرف بن شرقي بعد انتهاء اجتماعه مع كولر ورمضان إلى مطار القاهرة للتوجه إلى المغرب لقضاء يومين هناك يقوم فيهما بإنهاء كافة التفاصيل والأوراق الخاصة به قبل الانتظام مع الأهلي في التدريبات الجماعية والمباريات. 

وكان من المنتظر أن يغادر أشرف بن شرقي القاهرة فجر اليوم إلا أن تأخره في تصوير الفيديوهات الخاصة بتقديمه أضاع عليه رحلة السفر وقام النادي بحجز طائرة أخرى له الساعة الثامنة مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي اليوم عبر الموقع الرسمي وقناة النادي عن صفقة انتقال بن شرقي للقلعة الحمراء رسميًا.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية في الثالثة عصر اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد المقبل بالجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48  ساعة. 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على مودرن للعودة للانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي لمواصلة المنافسة مع الزمالك وبيراميدز على صدارة جدول الدوري العام.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الأهلي مشاركة الثلاثي الجديد السلوفيني جراديشيار والثنائي المصري مصطفى العش وأحمد رضا المنتقلين للقلعة الحمراء من صفوف زد وبتروجيت. 

ويغيب عن مران الأهلي الجماعي مجموعة اللاعبين المصابين وسام أبو علي وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وكريم فؤاد. 

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اشرف بن شرقي استاد مختار التتش النادي الأهلي مارسيل كولر محمد رمضان

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