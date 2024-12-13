الجمعة 13 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

ملاك وشيطان، تفاصل مأساوية في واقعة مقتل الطفلة مكة والعثور على جثتها أشلاء بمنشأة القناطر (صور)

جيران الطفلة مكة
جيران الطفلة مكة يطالبون بالقصاص من القاتل، فيتو

سيظل مشهد مقتل الطفلة مكة، كابوسًا مفزعًا ومخيفًا يوقظ نوم أهلها، وجميع جيرانها بقرية  “أُتريس”  التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بعد العثور على الطفلة  التي لم يتعد عمرها خمس أعوام جثة مقطعة لأشلاء.

انتقل محقق فيتو ليرصد تفاصيل الواقعة المأساوية.

 

المحقق داخل موطن الطفلة مكة

ومنذ وطأت أقدام المحقق قرية اتريس شهد  سحابة من الخزن تخييم علي أهلها حزنًا على مقتل الطفلة، وحالة من الرعب والفزع بين أطفالها خوفًا أن يتكرر لهما ما حدث للطفلة مكة. 

تحدث محقق فيتو  مع الجيران الذين عبروا عن حزنهم الشديد عن فقدان الطفلة مكة ممسكين بأيديهم لافتات مدون عليها «حق مكة لازم يرجع» ومطالبين بالقصاص العاجل من القاتلة التي استباحت دم الطفلة بدون سبب واضح.

 

المحقق مع أهالي قرية أتريس

وتوجه المحقق لمنزل الطفلة والتقى والدها وليد أحمد سالم فرحات، الذي بدأ بسرد تفاصيل الواقعة منذ غياب طفلته حتى لحظة العثور عليها أشلاء بقرية وردان.

 

المحقق بمنزل أسرة الطفلة مكة

وقال: "ماتت ملائكي الجميل"، ويستكمل والدموع تملأ عينيه ليسرد بداية القصة: "خرجت مكة تلعب أمام منزلنا مع أصحابها من أولاد الجيران ومنهم كانت ابنة القاتلة، التي استدراجتها وقاما بخطفها، أثناء قيام المتهمة بنقل عفشها إلى منزل مجاور لنا عقب انتهاء عقد استأجر شقة بالمنزل.

وأضاف الأب المكلوم أنهم اكتشفوا غياب ابنته وبدأو رحلة البحث عنها والغريب أن القاتلة كانت تبحث معهم، وبعدها اختفت هي وأولادها.

وتابع: "بدأ الشكل يدور حول المتهمة بعد ترديدها كلمات انتقامية قبل اختفائها قائلة “هحرق قلبك”، وهنا بدأت رحلة البحث عن السائق الذي قام بنقل العفش معها".

وأوضح أنه أثناء رحلة البحث عن طفلته تلقي مكالمة من الأجهزة الأمنية تفيد بعثورهم علي طفلة بقرية وردان وعقب الوصول اليها وجدنا جثمان الطفلة  كان ممزقًا بوحشية، والأشلاء متناثرة في الترع والمزارع.

 

ومن جانبها لم تتمكن والدة الطفلة من الحديث معنا من هول الصدمة، واكتفت بكلمات مقتضبة يسبقها سيل من الدموع  “عايزة حق بنتى، عايزة القصاص، اللى عمل كده لازم يتحاسب، مكة كانت ملاكًا، كانت آخر العنقود، كانت كل حاجة في حياتي”.

 

العثور على الطفلة أشلاء في الترع

منذ العثور على الجزء الأول من الجثمان لم تهدأ جهود الشرطة، 4 أيام من البحث المتواصل في الترع والأماكن الزراعية، وفرق الغطاسين تعمل بلا توقف للعثور على باقى الجثمان، كانت الأسرة تجلس في انتظار الأخبار، وأعينهم معلقة على الطريق، وكأنهم يأملون في معجزة تعيد لهم جزءًا آخر من صغيرتهم.

 

الأجهزة الأمنية وضبط المتهمين واعترفاتهم

ووصل رحال المباحث منذ العثور علي الطفلة جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة وفي غضون ساعات تم ضبط المتهمة المعروفة بـ «أم هاشم»، واولادها والتي اعترفت بارتكابها الواقعة للانتقام من والد الطفلة لطرده لهم من الشقة السكنية التي كانوا يقطنون فيها بمنزله قبل احضار شقة اخري ليقيموا فيها

 

وأوضافت المتهمة  الثانية ابنة المتهمة الأولي أنها عقب استدراجها الطفلة "مكة" حال لهوها أمام منزلها خدرتها ووضعها في كرتونة وقاموا بنقلها إلى شقة في وردان رفقة والدتها "أم هاشم" وشقيقها  وسائق تروسيكل، وقاموا بقتلها وعادت الطفل تبحث مع الأهالي عن مكة في محاولة منها لإبعاد الشبهة عنها.

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بقرية أ تريس منشأة القناطر محقق فيتو قرية اتريس فيتو الطفلة مكة

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