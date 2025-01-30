أرقام صادمة في دوري الأبطال.. مانشستر سيتي الأعلى استحواذا في مرحلة الدوري.. برشلونة أفضل هجوم وإنتر ميلان أقوى دفاع

أظهرت إحصائيات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، والتي اختتمت مساء أمس الأربعاء، تألق نجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رغم الترتيب المتأخر.

مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد أو بايرن ميونخ

وجاء فريق مانشستر سيتي في المركز 22 بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب في الملحق خلال شهر فبراير المقبل، ضد أحد العملاقين، ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

أعلى الفرق في نسب الاستحواذ ودقة التمريرات بدوري أبطال أوروبا

وبالنظر لنسب الاستحواذ، فإن مانشستر سيتي كان الفريق صاحب النسبة الأعلى بـ64.9% يليه بايرن ميونخ الألماني 63.8% ثم باريس سان جيرمان الفرنسي 59.8% وبرشلونة الإسباني 58.5% ثم شتوتجارت الألماني 56.6%.

وفي الإطار ذاته، تفوق مانشستر سيتي في نسبة دقة التمريرات بـ92.5% يليه باير ليفركوزن الألماني بـ91% ثم ريال مدريد وبايرن ميونخ بـ89.8% و89.6% على الترتيب.

أفضل الفرق هجومًا في دوري أبطال أوروبا

وعلى مستوى أفضل هجوم جاء مانشستر سيتي برصيد 18 هدفا في المركز السابع، وهو موقع متقدم مقارنة بمكانه في جدول ترتيب الدوري.

بينما تصدر برشلونة قائمة أفضل هجوم بـ28 هدفا، يليه بوروسيا دورتموند الألماني بـ22 ثم 20 هدفا في المركز الثالث جاءت فرق أتالانتا الإيطالي وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وبالتساوي مع مانشستر سيتي في الترتيب السابع جاءت فرق فينورد روتردام الهولنديين.

ومن جانبه، تواجد ليفربول متصدر مرحلة الدوري برصيد 17 هدفا جاء في المركز التاسع مناصفة مع أيندهوفن الهولندي.

عدد أهداف مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا

شهدت مرحلة الدوري تسجيل 470 هدفًا بمعدل 3.27 هدف للمباراة، وهدف كل 28 دقيقة.

أما أكثر أوقات المباريات التي شهدت أهدافًا فكانت 87 في الدقائق من 76 إلى 90، ثم في الدقائق من 61 إلى 75 سجل 82 هدفًا ثم أول ربع ساعة من الشوط الثاني فدخل خلالها 71 هدفًا.

وسجل 36 هدفًا في الوقت بدل الضائع بواقع 15 في نهاية الأشواط الأولى و21 فيما بعد الدقيقة 90.

بينما شهدت الدقائق الـ15 الأولى تسجيل 63 هدفًا، ومن الدقيقة 16 إلى 30 تسجيل 67، ونفس الرصيد لآخر ربع ساعة في الشوط الأول.

إحصائيات الدفاع بمرحلة الدوري في دوري الأبطال

على مستوى الخروج بشباك نظيفة تصدر إنتر ميلان الإيطالي القائمة بـ7 مباريات من أصل 8 يليه 4 فرق بـ5 مباريات، وهي ليفربول وأرسنال وباير ليفركوزن وأتالانتا.

وتصدر إنتر ميلان قائمة أفضل دفاع في مرحلة الدوري بتلقي هدف يتيم، يليه أرسنال بـ3 ثم ليفربول بـ5 وبعدهم بـ6 أهداف كل من أستون فيلا وأتالانتا.

وفيما يخص التصديات، فإن سبارتا براج التشيكي نجح حراسه في الزود عن 41 تسديدة، يليه سلوفان براتيسلافا السلوفيني بـ40 وميلان 39 وريال مدريد 38 وشاختار دونستيك 37.

أما الانقضاضات الدفاعية فتصدر قائمتها سالزبورج النمساوي بـ148 ثم إيندهوفن بـ144 وشتورم جراتس النمساوي 143 وريال مدريد وبريست 141.

وعلى مستوى استعادة الكرة تصدر القائمة موناكو الفرنسي بـ371 مرة يليه بريست 367 وأتلتيكو مدريد 365 وباريس بـ352 وسالزبورج بـ351.

الفرق المتأهلة لملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

بوروسيا دورتموند

بايرن ميونخ

ريال مدريد

ميلان

أيندهوفن

باريس سان جيرمان

بنفيكا

موناكو

بريست

فينورد

يوفنتوس

سيلتيك

مانشستر سيتي

سبورتينج لشبونة

كلوب بروج.

الفرق الثمانية المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025



1- ليفربول

2- برشلونة

3- آرسنال

4- إنتر ميلان

5- أتلتيكو مدريد

6- باير ليفركوزن

7- ليل

8- أستون فيلا

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة 31 يناير، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بمدينة نيون السويسرية.

يتم بث قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرحلة الدوري

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

سيرهيو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 9 أهداف.

رافينيا، برشلونة، 8 أهداف.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

جوناثان ديفيد، ليل، 6 أهداف.

جيوكيريس، سبوريتنج لشبونة، 6 أهداف.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

هاري كين، بايرن ميونخ، 6 أهداف.

فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 6 أهداف.

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