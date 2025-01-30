مواجهات مرتقبة في ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار علي مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، بعد إقامة 18 مباراة في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولات.

وتحددت الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، وهم الفرق من المركز التاسع إلى الـ 24 فضلا عن تحديد أول ثماني فرق متأهلة مباشرة لدور الـ 16.

ومن المقرر أن تشهد مباريات الملحق مواجهات ذهاب وإياب، وفقًا لمسار محدد مسبقًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وسيتم الكشف عن تلك المواجهات غدا الجمعة بعد إجراء قرعة ملحق دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في مقر اليويفا.

قواعد قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

وتنص القوانين على أن الفرق التي تحتل المركزين التاسع والعاشر، في مرحلة الدوري، ستواجه الفرق التي تحتل المركزين 23 و24.

وتواجه الفرق التي تحتل المركزين 11 و12 تلك التي تحتل المركزين 21 و22.

وأصحاب المركزين 13 و14 يواجهون أصحاب المركزين 19و20، وأخيرًا يلتقي أصحاب المركزين 15و16 مع أصحاب المركزين 17و18.

الفرق المتأهلة لملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



أتالانتا

بوروسيا دورتموند

بايرن ميونخ

ريال مدريد

ميلان

أيندهوفن

باريس سان جيرمان

بنفيكا

موناكو

بريست

فينورد

يوفنتوس

سيلتيك

مانشستر سيتي

سبورتينج لشبونة

كلوب بروج.

مباريات ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا



ويحتل ريال مدريد المركز 11 وبالتالي سيواجه إما صاحب المركز 21 أي سيلتيك أو صاحب المركز 22 أي مانشستر سيتي.



يحتل بايرن ميونخ المركز 12 وبالتالي سيواجه إما صاحب المركز 21 أي سيلتيك أو صاحب المركز 22 أي مانشستر سيتي.

يحتل ميلان المركز 13 أي سيواجه إما صاحب المركز 19 أي فينورد، أو صاحب المركز 20 أي يوفنتوس.

يحتل آيندهوفن المركز 14 أي سيواجه إما صاحب المركز 19 أي فينورد، أو صاحب المركز 20 أي يوفنتوس.

يحتل باريس سان جيرمان المركز 15 وهو ما يعني إما مواجهة مع موناكو أو بريست أصحاب المركزين 17 و18 على الترتيب.

وبنفيكا صاحب المركز 16 سيلاقي إما صاحب المركز 17 وهو موناكو، أو صاحب المركز 18 وهو بريست.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.