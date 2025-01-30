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التموين تنظم سوق اليوم الواحد في ههيا وفاقوس بالشرقية

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، ڤيتو
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أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم سوق اليوم الواحد في مدينتي ههيا وفاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق. 

ويأتي هذا السوق بالتعاون بين محافظة الشرقية، والغرفة التجارية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص وكبار التجار، ويستمر حتى نهاية اليوم، حيث شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين رحبوا بالمبادرة وطالبوا بتكرارها بشكل دائم. 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لما توفره من تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية، مشيدًا بدور الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تقديم منتجات بأسعار مناسبة، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق. 

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين طالبوا بإقامتها بشكل دائم، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لتنفيذ المبادرات التي تساهم في تخفيف العبء عن الأسر المصرية،مشيرًا الي أن السوق يوفر كافة السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضار، الفواكه، والسلع غير الغذائية، بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات. 

وأضاف أن هذه هي المرة الرابعة عشرة التي يتم فيها تنظيم أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظة، حيث سبق إقامتها في مدن الزقازيق، بلبيس، ومنيا القمح، مشددًا على استمرار تعميم هذه المبادرة بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين، مع التأكيد على متابعة جودة المنتجات وضبط الأسعار.

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أسواق اليوم الواحد الدكتور شريف فاروق وزير التموين محافظة الشرقية

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