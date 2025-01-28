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"التموين": طرح السلع الأساسية بـ 105 أسواق لليوم الواحد بتخفيضات 30 % قبل رمضان

أسواق اليوم الواحد،
أسواق اليوم الواحد، فيتو

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف طرح السلع الأساسية  في الأسواق بأسعار مناسبة، من خلال معارض "أهلًا رمضان"  التي تنطلق في مختلف المحافظات اعتبارًا من  فبراير. 

 

كما افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 105 أسواق من أسواق اليوم الواحد في أكثر من 17 محافظة هم “الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، الأقصر، أسيوط، الاسماعيلية، سوهاج، السويس، المنوفية، الوادي الجديد، البحيرة، بني سويف”. 

 

وأكدت وزارة التموين أنه مستهدف الوصول إلي 200 سوق قبل حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى  إقامة معارض أهلًا رمضان بداخل تلك الأسواق.

 

وتطرح وزارة التموين بأسواق اليوم الواحد منتجات تابعة لشركات القطاع الخاص، وأخرى تابعة للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، مثل سلع السكر، الأرز، الزيوت، اللحوم والدواجن، البيض والمنظفات، وخضراوات وفاكهة، ومشروبات وعصائر وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 30 % على السلع. 

 

هذا بجانب وجود 300 سيارة سلعية متنقلة بحمولات 1 طن، 1.5 طن، 5 أطنان، تقوم بطرح السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بتخفيضات عن مثيلاتها في السوق المحلية  تصل إلى 25%، إضافة إلي وجود ماكينات صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بتلك السيارات. 

 

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية. 

 

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخابز لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشددًا على أهمية التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع والتأكد من انتظام سير العمل في المنشآت التموينية.

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السلع التموينية اللحوم والدواجن شهر رمضان

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