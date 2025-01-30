الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

علمتني سورة، إطلاق سلسلة دينية تعليمية تستعرض دروسا من القرآن الكريم (صور)

علمتني سورة.فيتو
علمتني سورة.فيتو

رصدت «فيتو» خلال جولتها بسابع أيام الدورة ال56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام 2025 إطلاق سلسلة تعليمية متميزة تحت عنوان «علمتني سورة».

سلسلة علمتني سورة

فتتوافر داخل قاعة 1 بمعرض الكتاب العديد من نسخ سلسلة علمتني سورة الدينية التعليمية لتستعرض أبرز ما تحويه كل سورة من معان وعبر وأحكام وتعاليم دينية سليمة، وتأتي فى مقدمة تلك الإصدارات «علمتني سورة البقرة»، و«علمتني سورة الكهف».. وغيرها الكثير من سور القرآن الكريم.

ويأتي سعر الإصدار الواحد لتلك السلسة ب200 جنيها داخل معرض القاهرة الدولة للكتاب.

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف دورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.


مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

 

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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