الإثنين 27 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"الإعلام والذكاء الاصطناعى" ندوة بمكتبة مصر الجديدة غدا

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء، اللقاء الشهرى الذى ينظمه المنتدى المصرى للإعلام بصفة دورية بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة، ويأتى هذا الشهر يناير الجارى بعنوان "الإعلام والذكاء الاصطناعى" الجزء الثانى.

يتحدث في المنتدى الدكتور هشام نبيه المهدى، الخبير العالمي فى الحاسبات والذكاء الاصطناعي والوكيل الاسبق لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة، ويدير اللقاء  لواء طارق مهدى، القائم بأعمال وزير الإعلام  ومحافظ الاسكندريه والبحر الاحمر والوادي الجديد الاسبق.

ويتناول المنتدى أدوات الذكاء الاصطناعى وما تمنحه للإعلاميين من فرصً كبيرة للاستفادة من أدوات تتيحها تطبيقاته، خاصة في إنتاج محتوى محلل ببيانات دقيقة تتواكب مع آخر المستجدات، ما يجعل المحتوى ثريا وقادرًا على تقديم منتجات تشبِع شغف المتلقى إلى المعرفة.

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مكتبة مصر الجديدة المنتدى المصرى للإعلا الإعلام والذكاء الاصطناعى الدكتور هشام نبيه المهدى الذكاء الاصطناعي
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