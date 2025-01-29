مدبولي: إجراءات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب لسوق العقارات المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع آليات واضحة لتشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل مصر، بهدف تعزيز الاستثمار وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تمتلك واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات المصرية بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات في دول عربية، وهو ما يعكس قوة قطاع العقارات المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن تصدير العقار لا يقتصر فقط على بيع الوحدات السكنية للأجانب، بل يتطلب وجود ضوابط وآليات مثل تسجيل الوحدات وتقديم حوافز للمشترين، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جذب الأجانب لشراء العقارات في مصر له مردود اقتصادي قوي، خاصة في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا عقاريًا كبيرًا يمكن استغلاله لتعزيز هذا الاتجاه.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى لإقرار السياسات المناسبة التي تجعل سوق العقارات المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مع ضمان استفادة الاقتصاد الوطني من العوائد المتحققة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستقرار العملة.

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