تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ابنتهم في 15 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أب واثنين من ابنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها في 15 مايو، وذلك إلى جلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وأشار الأب خلال مناقشته أمام النيابة العامة إلى أنه علم بأن ابنته على علاقة محرمة بشاب وعقب تعديه عليها بالضرب طلب منها الاتصال بصديقها بزعم إحضاره للتحدث معه واقناعه بالزواج منها ولكنه كان عاقد النية للتخلص منهما سويا بالاتفاق مع أشقائها الشباب وقاموا بإطلاق النيران عليهما والقائهم بمنطقة صحراوية.



وكانت قد ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة وصديقها بطلق ناري، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بينهما، في منطقة 15 مايو بحلوان، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت عليهم الأجهزة الأمنية متحللين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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