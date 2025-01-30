الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

دفاع المتهمين بقتل ابنتهم في 15 مايو: الجريمة وليدة اللحظة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

بدأت  محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة محاكمة أب واثنين من أبنائه بتهمة قتل شقيقتهما وعشيقها في 15 مايو.

ودفع دفاع المتهمين بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية، وانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد.

وأشار الدفاع إلى أن الجريمة كانت وليدة اللحظة ولم يتوفر فيها القصد أو الترصد.

ولفت الأب خلال مناقشته أمام النيابة العامة إلى أنه علم بأن ابنته على علاقة محرمة بشاب وعقب تعديه عليها بالضرب طلب منها الاتصال بصديقها بزعم إحضاره للتحدث معه وإقناعه بالزواج منها ولكنه كان عاقد النية على التخلص منهما سويا بالاتفاق مع أشقائها الشباب وقاموا بإطلاق النيران عليهما وإلقائها بمنطقة صحراوية.

وكانت مباحث القاهرة القبض ألقت على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة وصديقها بطلق ناري، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بينهما، في منطقة 15 مايو بحلوان، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت عليهم الأجهزة الأمنية متحللين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة 15 مايو مباحث القاهرة المعصرة

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