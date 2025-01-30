الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

برومو الجزء الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

مسلسل ساعته وتاريخه،
مسلسل ساعته وتاريخه، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه ، طرحت منصة Watch it عبر حسابها الرسمي على إنستجرام برومو الجزء الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه .

ويستعرض المسلسل بعض القضايا التي تتضمنها ملفات المحاكم بمصر ويقدمها بطريقة درامية، ويقدم المسلسل في كل حلقة قضية جديدة بنجوم وممثلين جدد ليقدموا أحداث القضايا بشكل درامي.

ولقد تضمن البرومو مشاهد من القضايا التي سيقدمها المسلسل وظهر عدد من النجوم جنبًا إلى جنب مع نجوم برنامج كاستينج من الشباب في مقدمتهم فرح يوسف ونسرين أمين وأروى جودة وصبري فواز وحسن مالك ونورين أبو سعدة ودياب ومريم الجندي وخالد أنور وملك زاهر ومحمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية، ويشارك في كل حلقة من حلقات المسلسل يظهر نجم من نجوم الفن الكبار.

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