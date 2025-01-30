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رياضة

إلغاء الإجازات في اتحاد الكرة حتى نهاية القيد الشتوي

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، قرر الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه يوم 8 فبراير المقبل، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الفروع والمناطق يلزمها بإخطار جميع الأندية التابعة لها بنظام الاتحاد الدولي FIFA LEGAL PORTAL "بوابة فيفا القانونية"، والخاص بالاستخدام الإلزامي لبوابة الفيفا القانونية، مع التأكيد على الأندية بضرورة التسجيل بها عن طريق إيميل الـTMS لكل نادٍ، وذلك حرصا من الاتحاد على مصالح الأندية المصرية، حيث لن تصل أي إجراءات قانونية لعلم الأندية إلا عن طريق هذا الموقع.

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتطبيق بوابة الفيفا

أصبحت البوابة القانونية الرقمية للفيفا السبيل الوحيد لمباشرة جميع الإجراءات أمام هيئة صنع القرار والهيئات القضائية، وكذلك المنفذ الحصري لكل المراسلات المتعلقة بالإجراءات القانونية أمام محكمة FIFA وهيئاته القضائية.

تهدف المنصة القانونية لـ FIFA إلى ضمان تواصل بسيط وآمن بين FIFA والأطراف المعنية، كما تصبو إلى تحقيق فهم أفضل للإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها، لذا وجب على كل الاتحادات الوطنية لكرة القدم والأندية واللاعبين والمسؤولين وجميع المعنيين في الإجراءات القانونية أمام هيئة اتخاذ القرار بـ FIFA أو باقي هيئاته القضائية التسجيل في المنصة الرقمية القانونية للفيفا.

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