الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتفعيل بوابة فيفا القانونية

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الفروع والمناطق يلزمها بإخطار جميع الأندية التابعة لها بنظام الاتحاد الدولي FIFA LEGAL PORTAL "بوابة فيفا القانونية"، والخاص بالاستخدام الإلزامي لبوابة الفيفا القانونية، مع التأكيد على الأندية بضرورة التسجيل بها عن طريق إيميل الـTMS لكل نادٍ، وذلك حرصا من الاتحاد على مصالح الأندية المصرية، حيث لن تصل أي إجراءات قانونية لعلم الأندية إلا عن طريق هذا الموقع.

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتطبيق بوابة الفيفا

أصبحت البوابة القانونية الرقمية للفيفا السبيل الوحيد لمباشرة جميع الإجراءات أمام هيئة صنع القرار والهيئات القضائية، وكذلك المنفذ الحصري لكل المراسلات المتعلقة بالإجراءات القانونية أمام محكمة FIFA وهيئاته القضائية.

تهدف المنصة القانونية لـ FIFA إلى ضمان تواصل بسيط وآمن بين FIFA والأطراف المعنية، كما تصبو إلى تحقيق فهم أفضل للإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها، لذا وجب على كل الاتحادات الوطنية لكرة القدم والأندية واللاعبين والمسؤولين وجميع المعنيين في الإجراءات القانونية أمام هيئة اتخاذ القرار بـ FIFA أو باقي هيئاته القضائية التسجيل في المنصة الرقمية القانونية للفيفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة الاتحاد المصري لكرة القدم لاتحاد المصري لكرة القدم

مواد متعلقة

بث مباشر، مشاهدة مباراة آرسنال وجيرونا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

قبل جولة الحسم، ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا

بسبب النتائج السلبية، الشهري يقود الاتفاق السعودي بعد قرار إقالة جيرارد

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتوفير جهاز صدمات القلب في المباريات والمعسكرات (مستند)
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بعد رأس الحكمة، رئيس الوزراء يكشف السبب وراء تعطل الصفقات الجديدة

مدبولي: الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قريبا

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

تهدد الاتصالات وشبكات الكهرباء،عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال أيام (فيديو)

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

منوعات

المزيد

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

معرض الكتاب، مطالب بوضع ضوابط صارمة لحماية الاقتصاد من العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية