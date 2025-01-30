ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماع الدورة (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس، بالعاصمة العراقية بغداد.

ويضم مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في عضويته كل من "مصر، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا"، بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

أشرف صبحي يترأس اجتماع الدورة 71 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"يشرفني أن ألتقي بكم اليوم في هذا الاجتماع الهام للمكتب التنفيذي واللجان الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته رقم (71)، والذي يمثل منصة متميزة لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجيات واضحة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين دولنا العربية في مجالات الشباب والرياضة، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق لشعوبنا، وتقديم أفضل ما يمكن لشبابنا العربي".

أشرف صبحي يترأس اجتماع الدورة 71 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

أضاف وزير الشباب:"إننا نعيش في حقبة زمنية مليئة بالتحديات والفرص، وهو ما يجعل مسؤوليتنا تجاه الشباب والرياضة أكبر من أي وقت مضى، فالشباب هم الثروة الحقيقية لأوطاننا، وهم القادرون على رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا، ومن هنا، يأتي دورنا في تمكينهم من تحقيق أحلامهم وتوفير البيئة الداعمة التي تعزز إبداعاتهم، سواء في المجال الرياضي أو في المجالات الأخرى".

أشرف صبحي يترأس اجتماع الدورة 71 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وتابع "صبحي":"دورنا اليوم يتجاوز وضع الخطط والسياسات إلى ترجمة تطلعات الشباب العربي إلى واقع ملموس، من خلال تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب من تحقيق إمكاناتهم، وتعزيز دورهم في بناء أوطانهم، ونشر قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية، إن التحديات الراهنة التي تواجه أمتنا، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تتطلب منا مضاعفة العمل الجماعي، وترسيخ التعاون العربي في مجالات الشباب والرياضة".

وعن الشباب العربي، قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"شبابنا العربي، برغم التحديات، يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يجعله قادرًا على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، وهذا ما يدعونا جميعًا إلى توفير البيئة المناسبة التي تتيح له الفرصة للتألق".

ووجه الدكتور أشرف صبحي التحية والتقدير إلى القيادة السياسية لكافة الدول العربية، والتي تدعم باستمرار جهود الشباب والرياضة كأولوية على المستوى الوطني والإقليمي، مشيدًا بجهود الأمانة العامة للجامعة العربية ودورها في في دعم وتنظيم هذه الاجتماعات والتنسيق والدفع بجهودنا المشتركة نحو تحقيق أهداف المجلس.

وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي وذلك لمناقشة خطط التطوير والتشغيل الخاصة بمجموعة أندية نادي النادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على استراتيجية العمل المقبلة، تحسين الخدمات المقدمة لأعضاء نادي النادي، وتوسيع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، تحقيق الاستدامة المالية، استغلال الإمكانيات الموجودة داخل الأندية، والتوسع في الإستفادة من البنية التحتية للأندية لتنظيم فعاليات مجتمعية وثقافية بجانب الأنشطة الرياضية.

كما تناول اللقاء معرفة آخر المستجدات لكافة فروع سلسلة أندية نادى النادي، والآليات التي ينفذها كل فرع من فروعها فى مجال التسويق للخدمات المقدمة للأعضاء وتحقيق مزيد من الجذب للإشتراك في أندية نادي النادي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وسلسلة نادى النادى التى أنشأتها الوزارة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية التشغيل، ومتابعة أداء إدارتها بشكل متواصل.

وجدد الوزير تأكيده علي ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والترفيهية لجذب عدد أكبر من الأعضاء، وتوسيع الأنشطة المتاحة لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، العمل على تكوين شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتوفير موارد إضافية تسهم في تطوير الأندية.

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