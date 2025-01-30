الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بعد قليل

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

أكدت محافظة الإسكندرية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها من الفريق أحمد خالد حسن بعد قليل عقب الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية والتصحيح.

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وقام الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقديَّة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة عمليات تقدير الدرجات والرصد بلجان النظام والمراقبة لامتحانات.

واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة لجنة النظام والمراقبة  بإدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام شرق وناجية فؤاد وكيل الإدارة.

وشدّد (أبوزيد) على مراعاة الدقة في تقدير الدرجات ومراجعة الجزئيات وتصحيح كافة إجابات الطالب وخصوصًا في الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب والمراجعة وعمليات رصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني ومراجعته أولًا بأول بما يحقق تكافؤ الفرص لجميع أبنائنا الطلاب.

وأشاد مدير المديرية بانتظام وانضباط أعمال التصحيح وأعمال لجان النظام والمراقبة.

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