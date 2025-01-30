توقيع بروتوكول تعاون بين الخارجية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وجاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن بالخارج وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

ويهدف البروتوكول إلى تعريف أبناء الوطن بالخارج بالحضارة المصرية وتاريخها وثقافتها وقيمها المجتمعية وكذا تنظيم ندوات ومعسكرات وورش عمل وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

وألقى اللواء أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية للشباب المصري بالخارج.

من جانبه أعرب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادته بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدًا حرص أجهزة الدولة المختلفة على التنسيق فيما بينها للاهتمام بأبنائنا في الخارج باعتبارهم مستقبل الوطن في قضاياه الداخلية والخارجية.

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