الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

إحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر للمحاكمة العاجلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 8  آلاف دولار ويورو و20  ألف جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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