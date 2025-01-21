تغريم عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي 50 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة النزهة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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