الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير العماني لبحث التعاون الثقافي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الخميس، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، بما يسهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير العماني لبحث التعاون الثقافي


شهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شيرويت الأحمدى، مدير إدارة الوافدين، الدكتور كمال عبيد مدير إدارة العلاقات الدولية، ومن سلطنة عمان الدكتور محمد عبد الكريم الشحي مستشار ثقافي وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة بيت الزبير بسلطنة عمّان، والدكتورة منى حبراس مدير عام مؤسسة بيت الزبير.


وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، مشيرًا إلى حرص جامعة عين شمس على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العُمانية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، بما يعزز التبادل بين البلدين.


وأضاف أن العلاقات الثقافية تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستدامة والتطور الفكري والإبداعي، لافتًا إلى أن الفن والثقافة يلعبان دورًا محوريًا في توطيد العلاقات بين الشعوب، فضلًا عن دعم دور الجامعة في التنوير وإثراء الحراك الثقافي.


من جانبه، أعرب سعادة السفير العماني عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به جامعة عين شمس في مجالي التعليم والبحث العلمي، وحرصها الدائم على دعم الأنشطة الفكرية والثقافية، مشيرًا إلى أن التعاون الثقافي العماني مع جامعة عين شمس يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والمعرفي، مؤكدًا أن الإستفادة من خبرات الجامعة ستسهم في إثراء المشهد الثقافي العماني.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع جامعة عين شمس في مختلف المجالات باعتبارها من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر.

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