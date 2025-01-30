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3 كليات بعين شمس تحقق المركز الأول في الطائرة وتنس الطاولة بمبادرة 100 يوم رياضة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 اختتمت فعاليات «مبادرة ١٠٠ يوم رياضة» لطلاب  جامعة عين شمس في مسابقة الكرة الطائرة وتنس الطاولة طلبة وطالبات، وذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتى تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن من خلال برامج متنوعة تركز على التعليم، والصحة، والرياضة.

وجاءت المباريات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة وتحت الإشراف الإداري لقطاع التعليم والطلاب إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب - إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

وجاءت نتائج الكرة الطائرة طالبات حصلت على المركز الأول كلية الهندسة، وحصلت على المركز الثاني كلية التجارة وجاءت كلية الآداب في المركز الثالث بينما جاءت نتائج الكرة  الطائرة طلبه في المركز الأول كلية الحقوق وفي المركز الثاني كلية التجارة وحصدت المركز الثالث  كلية الهندسة

وجاءت نتائج تنس الطاولة طلبة حيث حقق المركز الأول الطالب طارق عبد الرازق بكليه التجاره فيما حصد المركز الثاني الطالب فادي صمويل بكلية الهندسة، وحقق المركز الثالث الطالب يوسف أحمد بكليه الهندسة.

كما جاءت نتيجة تنس الطاولة طالبات حصول الطالبة منه الله طارق كليه الهندسة على المركز الأول، وحصدت المركز الثاني الطالبة روان زكريا بكلية الألسن وحقق المركز الثالث الطالبة فرح أحمد أحمد بكلية الهندسة.

وجاءت نتائج كرة القدم الكبير الـ11 كالتالي، حيث حصدت كلية التجارة المركز الأول وكلية الحقوق المركز الثاني، وجاءت كليه الآداب في المركز الثالث، بينما جاءت كلية الهندسة في المركز الرابع على أن تستكمل باقي فعاليات المبادرة خلال الفصل الدراسي الثاني.

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