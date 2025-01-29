إعلان نتائج كلية الآداب عين شمس الآن عبر نظام (UMS)

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن ظهور نتائج جميع أقسام الكلية بمختلف مستوياتها وبرامجها الخاصة للفصل الدراسي الأول “٢٠٢٤-٢٠٢٥”.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وحنان كامل متولي؛ عميدة الكلية ومحمد ابراهيم حسن؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

اعلان نتائج كلية الآداب عين شمس الآن عبر نظام (UMS)

والاقسام وهي:

قسم اللغة العبرية وآدابها

قسم اللغة العربية وآدابها

قسم اللغات الشرقية وآدابها

قسم اللغة الفرنسية وآدابها

قسم اللغة الانجليزية وآدابها

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

قسم التاريخ

قسم الدراسات الفلسفية

قسم الحضارة واللغات الاوروبية القديمة

قسم علم النفس

قسم علم الاجتماع

قسم دراسات المعلومات

قسم الدراما والنقد المسرحي

قسم الارشاد السياحي

قسم الآثار

قسم الاعلام

النظام القديم لجميع الأقسام

البرامج المميزة:

برنامج الدراسات الانجليزية البينية

برنامج الجيوماتكس

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية

الارشاد السياحي (فرنسي)

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر منصة الجامعة الذكية (UMS) باستخدام رقم جلوسهم، وبهذه المناسبة تتقدم ادارة الكلية بالشكر والتقدير للسادة رؤوساء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وادارات شؤون الطلاب وشؤون الدراسة والامتحانات على جهودهم المخلصة المبذولة للانتهاء من أعمال رصد وادخال ومراجعة وتدقيق وتسليم النتائج واعلانها في زمن قياسي حتى يتسن اتاحة الوقت المناسب لتسجيل الارشاد الاكاديمي للطلاب للفصل الثاني.

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