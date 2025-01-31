سوق الأقصر القديم.. أشهر الأسواق السياحية في مدينة الشمس.. تماثيل ومشغولات يدوية فرعونية «أبرز البضائع».. والأسعار تبدأ من 80 جنيها

بين أزقتها الضيقة التي تعج بالحياة يقع سوق الأقصر القديم أحد أقدم وأشهر الأسواق السياحية في صعيد مصر، يشبه هذا السوق العريق خان الخليلي بالقاهرة، حيث يزخر بالمحلات والبازارات التي تعرض تماثيل الحجر والمرمر (الألباستر) والمشغولات اليدوية الفرعونية مما يجعله وجهة رئيسية للسياح الباحثين عن الهدايا التذكارية النادرة.

رحلة بين الأزقة والكنوز الفرعونية

عند دخولك السوق، ستجد نفسك وسط عالم من الألوان والروائح العطرة، حيث تتداخل أصوات البائعين الذين ينادون على بضاعتهم مع أنغام الموسيقى، تنتشر المتاجر على جانبي الطريق، ويعرض أصحابها تماثيل حجرية منحوتة بدقة تحاكي التماثيل الفرعونية الأصلية، وأوانٍ مصنوعة من الألباستر الشفاف الذي اشتهرت به مصر القديمة.

يعد الألباستر من أبرز المنتجات التي تميز السوق، حيث يعمل الحرفيون على نحت الأواني والفوانيس والأشكال الفرعونية يدويًا، محافظين على تقنيات توارثوها عبر الأجيال، كما يمكن للزائر مشاهدة ورش صغيرة تعرض مراحل تصنيع هذه التحف، مما يضفي على التجربة طابعًا فريدًا يجمع بين التاريخ والفن.

التقت عدسة "فيتو" محمود فتحي أحد بائعي الهدايا والتماثيل الفرعونية الموجودة داخل السوق. قال فتحي إن سوق الأقصر القديم يشبه خان الخليلي بالقاهرة أغلب الشغل المتواجد داخل السوق يعتبر صناعة يدوية بالنسبة للأحجار والتماثيل من الأقصر داخل ورش أما بالنسبة للنحاس يوجد في ورش لدينا في القاهرة.

الأسعار داخل السوق

تتراوح ما بين الـ 150 جنيها وحتى 1500 جنيه حسب الحجم والشغل المتواجد بالتمثال، لأنه يوجد تماثيل مغطاة بورق ذهب، ويوجد أيضا تماثيل تبدأ من 80 جنيها، وأيضا تماثيل مخلوطة بالنحاس ويوجد تماثيل من العصر القديم مثل ( رمسيس - سخمت – حورس – أنوبس توت عنخ آمون – هاتور)، والسعر يختلف من المصري للأجنبي بيتم البيع للمصريين أقل بكثير من الخواجة، ويوجد جميع أنواع الهدايا مثل المجات المزخرفة بالنقوش الفرعونية وحلقان وخواتم ودليات للسلاسل الفضة، ويوجد أيضا حظاظات من القماش والأحجار الكريمة والأساور من النحاس، ويوجد أيضا البوكسات الخشبية المزخرفة، وتتراوح أسعارها من 250 حتى 1200 جنيه حسب حجم البوكس.

وأضاف فتحي أن السياحة بدأت تنتعش من جديد لأنه تتواجد جميع الجنسيات من مختلف البلدان مثل تركيا وإنجلترا وألمانيا وروسيا والصين والاتشاد وجميع البلدان.

أجواء ساحرة وتجربة لا تُنسى

ويتميز السوق بأجوائه الشرقية الأصيلة، حيث تفوح رائحة البخور والتوابل وتتزين المحلات بالمصابيح النحاسية والنقوش الفرعونية، كما تتوفر منتجات أخرى مثل الحُلي الفضي والذهبي البرديات والجلاليب المصرية المطرزة مما يجعل التسوق في هذا المكان مغامرة شيقة تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

ولأن الأقصر مدينة سياحية من الطراز الأول فإن التجار في السوق يتحدثون عدة لغات ويتعاملون بود وترحاب مع الزوار مما يجعل عملية الشراء أكثر متعة وسهولة.

سوق الاقصر ملتقى الثقافات والحضارات

ولا يقتصر سوق الأقصر القديم على كونه مجرد مكان للتسوق، بل يعد ملتقى ثقافيًا يعكس روح المدينة وتراثها العريق، ففي المساء، يتحول السوق إلى لوحة فنية نابضة بالحياة حيث تتجمع الجنسيات المختلفة ويتجول الزوار بين الأزقة المضيئة بالمصابيح القديمة، مستمتعين بالموسيقى الشعبية والعروض الفنية التي تضفي مزيدًا من البهجة على الأجواء.

وإذا كنت من عشاق التاريخ والفنون، فإن زيارة سوق الأقصر القديم ستكون تجربة لا تُنسى حيث ستحمل معك قطعة من روح مصر القديمة سواء في شكل تمثال فرعوني أو وعاء من الألباستر أو حتى ذكرى جميلة محفورة في قلب الزمن.

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