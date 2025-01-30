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محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، لتلقي العلاج.

كانت مشادة كلامية نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتطورت إلى تشابك بالأيدي، واستخدام الشوم والعصي، وتم استدعاء الشرطة التي تمكنت من فض المشاجرة وضبط طرفيها.

تفاصيل مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

كان قد تلقي  اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بنشوب مشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين بعزبة البرم التابعة للوحدة المحلية لقرية منشاة عثمان  بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين، فانتقلت علي الفور قوة من مركز الشرطة، وسيارات الإسعاف، وتم فض المشاجرة، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين، لمنع تجدد المناوشات ببنهم، وتم نقل المصابين تحت حراسة أمنية إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج.

 

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وتحرر محضر بالواقعة مع التحفظ على طرفي المشاجرة، وتم العرض على النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولى التحقيق.

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