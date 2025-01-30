رئيس الإنجيلية يعلن تضامنه مع أسر ضحايا حادث الطائرتين الأمريكيتين

أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان في واشنطن، والذي أسفر عن سقوط عدد من الأبرياء.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية في بيان رسمي اليوم، تضامنه الكامل مع الشعب الأمريكي وحكومته في هذا المصاب الأليم، مشيرًا إلى أن الكنيسة الإنجيلية تشارك ذوي الضحايا أحزانهم، وتصلي إلى الله ليمنحهم القوة والتعزية، ويبث في قلوبهم سلامه العميق في هذه الأوقات العصيبة.

اصطدام طائرة أمريكية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار رونالد ريجان

في حادث غامض، اصطدمت طائرة ركاب أمريكية بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وسقطت في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريجان الوطني، في واشنطن.

فيما أعلن المطار فجر اليوم الخميس توقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط بعد تحطم الحادث.

كما أضاف أن موظفي الطوارئ استجابوا للحادث.

وقال المطار في بيان: «تم إيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار ويستجيب أفراد الطوارئ لحادث الطائرة. لا يزال المبنى مفتوحًا. سنوافيكم بالتحديثات».

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