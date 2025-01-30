الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة تمويل العلوم تنظم ورشة عمل "مصرية - إسبانية" لتعزيز الشراكات الأكاديمية

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات البحث العلمي والابتكار يُعد خطوة محورية لدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل بعنوان "التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر والسيد خوسيه مارتن المدير العام لمركز التنمية التكنولوجية والابتكار، والمهندس علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووفد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية ونخبة من الخبراء من الشركات الصناعية المصرية والإسبانية والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثية لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الطاقة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.

وفي كلمته، أكد الدكتور ولاء شتا أن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة. وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الفتاح أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.

من جانبه، أعرب ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار. وأكد حرص الجانبين على تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومؤكدًا التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الورشة العديد من الجلسات المثمرة، منها جلسة نقاشية بعنوان: "الاتجاهات الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية“ برئاسة دكتورة غادة درويش المدير الإقليمي لشركة جلوبلك، كما تضمن جدول أعمال الورشة جلسة لعرض قصص نجاح للمشروعات المشتركة بين المؤسسات المصرية والإسبانية، مثل: مشروع تطوير نظام معلومات المحاصيل على أساس تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالتعاون بين الشركة الإسبانية AGrowing Data Solutions والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للمبانى بالتعاون بين شركة Virtual Mechanics وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما عُقدت جلسة تعريفية حول كافة الشروط وقواعد التقدم  للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة.

وأكدت الورشة على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع. كما أكدت الورشة على أهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الأبحاث العلمية الاستشعار عن بعد الجامعات والمعاهد البحثية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا رعاية المبتكرين والنوابغ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

مواد متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة الـTWAS لعام 2025

أكاديمية البحث العلمي تدعم 890 مشروعًا للتخرج بمبلغ 42 مليونًا و115 ألف جنيه

تدريب وفد من ضباط المراقبة الجوية الليبيين في مصر

3 كليات بعين شمس تحقق المركز الأول في الطائرة وتنس الطاولة بمبادرة 100 يوم رياضة

وزير التعليم العالي يستقبل رئيسة الروتاري الدولي لبحث التعاون المشترك

فتح باب الترشح للعلماء والخبراء المتميزين للحصول على جوائز "الكومستيك" لعام 2025

قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (إنفوجراف)

إعلان نتائج كلية الآداب عين شمس الآن عبر نظام (UMS)
ads

الأكثر قراءة

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

مصدر بالأهلي: الصفقة الجديدة لم يتم تداول اسمها بالإعلام

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية

بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

حيثيات حكم سجن مني فاروق: أذاعت فيديو يثير اشمئزاز المشاهدين

منوعات

المزيد

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

راتب ضخم ونتائج باهتة.. نهاية رحلة جيرارد مع الاتفاق السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

حكمة هارون مع بني إسرائيل، تفسير الشعراوي للآية 90 بسورة طه (فيديو)

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية