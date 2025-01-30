جامعة بنها تحصد 9 ميداليات في بطولة دوري القطاعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة علي 9 ميداليات متنوعة شملت “4 ذهبية، 3 فضية، 2 برونزية” فى بطولة دورى القطاعات والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمقامة بجامعة قناة السويس بمشاركة 510 طالب وطالبة من 6 جامعات.

دعم الطلاب المتميزين والموهوبين في جامعة بنها

وهنأ " الجيزاوي " طلاب الجامعة الفائزين فى فعاليات بطولة دوري القطاعات، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

يذكر أن طلاب جامعة بنها حصدوا المراكز الأولي في خماسى قدم طلبة، وخماسى قدم طالبات، وتنس طاولة طلبة، و١٠٠م طالبات، والمركز الثاني في تنس طاولة طلبة،و طائرة طالبات، ووثب طويل طالبات، والمركز الثالث في١٠٠م طلبة، وثب طويل طلبة.

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