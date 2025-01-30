التحالف الوطني بالقليوبية يدعم طلاب جامعة بنها بمصروفات غير القادرين

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي تبرع التحالف الوطني بالقليوبية بـ 120 ألف جنيه لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بالجامعة لدعم الطلاب غير القادرين وسداد المصروفات الدراسية الخاصة بهم في إطار المساهمة المجتمعية لأبناء الجامعة من الطلاب غير القادرين، فيما تقرر إعفاء الطلاب الذين فقدوا ولي أمرهم خلال سنوات دراستهم من المصروفات الدراسية بالكامل طوال مدة الدراسة سواء كانت 4 أو 5 سنوات.

جامعة بنها، نسعى إعلاء قيمة التكافل والتضامن

أكد رئيس جامعة بنها في بيان له أن جامعة بنها تسعى لإعلاء قيمة التكافل والتضامن وتخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب المستحقين للدعم ودعمهم في مسيرتهم التعليمية في إطار توفير وسائل كريمة لمساعدتهم وخاصة من فقدوا أولياء أمورهم في إطار تعزيز شعور الطلاب بالتقدير والدعم مما يساهم علي المثابرة والسعي نحو تحقيق أهدافهم.

دعم التحالف لجهود صندوق التكافل الاجتماعي

ووجه أحمد شعلان عضو التحالف الوطني بـ القليوبية التحية إلى جامعة بنها، مشيرا إلى أن دعم التحالف لجهود صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب يأتي في إطار جهود التحالف لدعم أبناءنا الطلاب في مختلف الجامعات بجانب أنشطة التحالف الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية لرعاية الطلاب والمرضى من أبناء الإقليم ورفع العبء عن كاهلهم.

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