عبد العاطي يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية (صور)

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس، في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية وذلك بمقر المجلس، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

وتضمنت الكلمة الافتتاحية الإشارة إلى حجم التحديات غير المسبوقة الذي يعصف بالمنطقة عامة، وبالقضية الفلسطينية خاصة، مستعرضًا التحركات المصرية في هذا الشأن، والتي تستهدف محاولة ترتيب إدارة الأوضاع في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وتثبيت وقف إطلاق نار، بما يسمح للنازحين بالعودة إلى منازلهم وللمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه إعادة الإعمار.

وركز على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غير القابل للاستبدال خلال مرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية على توالي الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تذليل العقبات وتثبيت وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

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