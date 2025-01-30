إحالة المتهم بالنصب على سائق بمدينة نصر بأسلوب انتحال الصفة للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة مسجل خطر لاتهامه بالنصب على سائق بأسلوب انتحال الصفة بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهم، الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، بعدما قام بالنصب على سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على مبلغ مالي من السائق مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء، مستخدمًا أسلوب "انتحال الصفة".

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في منطقة مدينة نصر وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب كما تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بناءً على إرشاده.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

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