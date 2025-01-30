أسباب متلازمة غيلان باريه GBS وأهم أعراضها

متلازمة غيلان باريه، مرض مناعي يمكن أن يحدث بسبب عدوى وتنتشر حاليا في إحدى ولايات الهند.

ومتلازمة غيلان باريه GBS، هي اضطراب عصبي نادر حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ الجهاز العصبي المحيطي.

أسباب متلازمة غيلان باريه GBS

وتبدأ الحالة المناعية الذاتية عادةً بضعف ووخز في الذراعين والساقين، والتي يمكن أن تتطور إلى أعراض أكثر شدة، بما في ذلك الشلل، كما أوضحت الدكتورة هيما كريشنا بي، استشارية طب الأعصاب واضطرابات الحركة، بموقع OnlyMyHealth.

في حين أن السبب الدقيق لمتلازمة غيلان باريه غير مفهوم تمامًا، إلا أنه غالبًا ما يتبع عدوى، مثل مرض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.

وفقًا للأبحاث أن الجهاز المناعي قد يصاب بالارتباك، خاصة بعد الإصابة بعدوى كامبيلوباكتر جيجوني، وهي عدوى بكتيرية.

وفقًا للطبيب، يمكن لبعض أنواع العدوى أن تحفز الجهاز المناعي في الجسم على مهاجمة أعصابه عن طريق الخطأ، مما يتسبب في الإصابة بمتلازمة غيلان باريه.

ويحدث هذا لأن العدوى تحتوي على أجزاء تشبه إلى حد كبير أجزاء الأعصاب، مما يربك الجهاز المناعي ويساعد فهم أنواع العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة غيلان باريه الأطباء على تشخيصها وعلاجها بشكل أسرع.

أعراض متلازمة غيلان باريه

تتضمن أعراض متلازمة غيلان باريه:

ضعف العضلات، وخاصة في الساقين، والذي قد يتطور إلى الذراعين وعضلات الوجه

إحساس بالوخز أو الخدر، والذي قد يسبق ضعف العضلات.

يمكن تأكيد تشخيص متلازمة غيلان باريه من خلال التقييم السريري، بما في ذلك التاريخ الطبي التفصيلي والفحص العصبي.

قد تشمل أدوات التشخيص الإضافية دراسات التوصيل العصبي والبزل القطني لتحليل السائل النخاعي، والذي يمكن أن يساعد في تأكيد وجود مستويات مرتفعة من البروتين تشير إلى المتلازمة.

متلازمة غيلان باريه

متلازمة غيلان باريه GBS هي اضطراب عصبي نادر حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ الجهاز العصبي المحيطي وتبدأ الحالة المناعية الذاتية عادةً بضعف ووخز في الذراعين والساقين، والتي يمكن أن تتطور إلى أعراض أكثر شدة، بما في ذلك الشلل.

بينما لا يفهم السبب الدقيق لمتلازمة غيلان باريه تمامًا، إلا أنها غالبًا ما تتبع عدوى، مثل مرض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.

وفي حالات نادرة، ارتبطت بعض اللقاحات، مثل لقاحات الإنفلونزا، بظهور متلازمة غيلان باريه ومع ذلك، يظل الخطر الإجمالي منخفضًا للغاية مقارنة بفوائد التطعيم.

ومتلازمة غيلان باريه يمكن أن يصاب بها البشر من جميع الأعمار، ولكنها أكثر شيوعًا لدى الذكور ويمكن ان يتعافى معظم الناس تمامًا حتى من أشد حالات متلازمة غيان باريه وتتضمن الحالات شديدة الإصابة شلل شبه كامل ومشاكل في التنفس.

ويمكن أن تكون متلازمة غيّان باريه مهددة للحياة.

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