الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب متلازمة غيلان باريه GBS وأهم أعراضها

متلازمة غيلان باريه
متلازمة غيلان باريه

 متلازمة غيلان باريه، مرض مناعي يمكن أن يحدث بسبب عدوى وتنتشر حاليا في إحدى ولايات الهند.

ومتلازمة غيلان باريه GBS، هي اضطراب عصبي نادر حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ الجهاز العصبي المحيطي. 

 

أسباب متلازمة غيلان باريه GBS

 وتبدأ الحالة المناعية الذاتية عادةً بضعف ووخز في الذراعين والساقين، والتي يمكن أن تتطور إلى أعراض أكثر شدة، بما في ذلك الشلل، كما أوضحت الدكتورة هيما كريشنا بي، استشارية طب الأعصاب واضطرابات الحركة، بموقع OnlyMyHealth.

 

في حين أن السبب الدقيق لمتلازمة غيلان باريه غير مفهوم تمامًا، إلا أنه غالبًا ما يتبع عدوى، مثل مرض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.

وفقًا للأبحاث أن الجهاز المناعي قد يصاب بالارتباك، خاصة بعد الإصابة بعدوى كامبيلوباكتر جيجوني، وهي عدوى بكتيرية.

وفقًا للطبيب، يمكن لبعض أنواع العدوى أن تحفز الجهاز المناعي في الجسم على مهاجمة أعصابه عن طريق الخطأ، مما يتسبب في الإصابة بمتلازمة غيلان باريه

ويحدث هذا لأن العدوى تحتوي على أجزاء تشبه إلى حد كبير أجزاء الأعصاب، مما يربك الجهاز المناعي ويساعد فهم أنواع العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة غيلان باريه الأطباء على تشخيصها وعلاجها بشكل أسرع.

 

أعراض متلازمة غيلان باريه

تتضمن أعراض متلازمة غيلان باريه:

ضعف العضلات، وخاصة في الساقين، والذي قد يتطور إلى الذراعين وعضلات الوجه
إحساس بالوخز أو الخدر، والذي قد يسبق ضعف العضلات.
 يمكن تأكيد تشخيص متلازمة غيلان باريه من خلال التقييم السريري، بما في ذلك التاريخ الطبي التفصيلي والفحص العصبي. 

قد تشمل أدوات التشخيص الإضافية دراسات التوصيل العصبي والبزل القطني لتحليل السائل النخاعي، والذي يمكن أن يساعد في تأكيد وجود مستويات مرتفعة من البروتين تشير إلى المتلازمة.

 

متلازمة غيلان باريه

 متلازمة غيلان باريه GBS هي اضطراب عصبي نادر حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ الجهاز العصبي المحيطي وتبدأ الحالة المناعية الذاتية عادةً بضعف ووخز في الذراعين والساقين، والتي يمكن أن تتطور إلى أعراض أكثر شدة، بما في ذلك الشلل.

هيئة الدواء تحذر من علاج للطفيليات والإسهال

طرق علاج التهاب الزائدة الدودية، ومتى يكون من الضروري استئصالها؟

بينما لا يفهم السبب الدقيق لمتلازمة غيلان باريه تمامًا، إلا أنها غالبًا ما تتبع عدوى، مثل مرض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.

وفي حالات نادرة، ارتبطت بعض اللقاحات، مثل لقاحات الإنفلونزا، بظهور متلازمة غيلان باريه  ومع ذلك، يظل الخطر الإجمالي منخفضًا للغاية مقارنة بفوائد التطعيم.

ومتلازمة غيلان باريه يمكن أن يصاب بها البشر من جميع الأعمار، ولكنها أكثر شيوعًا لدى الذكور ويمكن ان يتعافى معظم الناس تمامًا حتى من أشد حالات متلازمة غيان باريه وتتضمن الحالات شديدة الإصابة  شلل شبه كامل ومشاكل في التنفس.

ويمكن أن  تكون متلازمة غيّان  باريه مهددة للحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطرابات الحركة الجهاز المناعي للجسم الجهاز المناعي الجهاز العصبى ضعف العضلات عضلات الوجه غيلان باريه متلازمة غيلان باريه مرض مناعي

مواد متعلقة

في يومه العالمي، أعراض وطرق علاج مرض الجذام

مرض مناعي نادر يسبب الصلع الدائم، أعراض وطرق علاج الثعلبة الندبية

منها زيت جوز الهند والصبار، طرق علاج قشرة الرأس بالمنزل

أكثر انتشارًا لدى المرضعات، أعراض وطرق علاج خراج الثدي
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الصفقة الجديدة لم يتم تداول اسمها بالإعلام

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

السيسي معزيا ترامب في حادث تحطم الطائرتين: قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة وطفاء

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

منوعات

المزيد

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 30-1-2025 بالسوق المحلية

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

راتب ضخم ونتائج باهتة.. نهاية رحلة جيرارد مع الاتفاق السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية