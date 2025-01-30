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حوادث

محاكمة متهم بقتل زوجته داخل مسكن والدتها في العجوزة، بعد قليل

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة متهم بقتل زوجته داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

وأسندت التحقيقات في القضية للمتهم، محاسب، تهمة قتل زوجته، صحفية عمدا، بـ 22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

 

اعترافات المتهم بقتل زوجته في العجوزة

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة بعد شراء سلاح أبيض سكين من محل أدوات منزلية، بسبب خلافات بينهما.

وتابع المتهم أنه توجه لمنزل والدها وخبأه في حقيبته "السكين" وطلب مقابلة زوجته، وبمجرد أن رآها سدد لها 22 طعنة متفرقة بجسدها، أمام والدتها وطفليه.

 

وبينت التحريات أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ 20 عاما، ولديهما طفلان، ودبت الخلافات بينهما، وغادرت على إثرها المجني عليها منزل الزوجية في إمبابة إلى منزل والدتها في العجوزة.

وأكد شهود عيان على الواقعة، أن المتهم حاول أيضا قتل طفليه، إلا أنهما هربا قبل أن يلحق بهما، وبعد إبلاغهما الشرطة، انتقلت على الفور إلى مسرح الجريمة، وتحفظت على الزوج وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه.

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