قبل سحب القرعة، أنشيلوتي يخشى مواجهة هذا الفريق بدوري أبطال أوروبا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه يرغب في تجنب مواجهة مانشستر سيتي خلال قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم الجمعة، مشيرًا إلى رغبته في مواجهة سيلتك.

أنشيلوتي يتحدث عن منافس ريال مدريد

وقال في مؤتمر صحفي: "علينا أن ننتظر القرعة، نظريًا إذا أوقعتنا القرعة مع السيتي سيكون الأمر أكثر تعقيدًا لكلينا ولكن علينا الانتظار".

وأضاف "نظريًا السيتي أكثر احتمالًا للفوز بالتشامبيونز من سيلتك. من حيث البنية والجودة من السهل جدًا الإجابة عن أيهما أختار لأننا لا نحب اللعب ضد السيتي، ولكن إذا اضطررنا لذلك سنلعب كما فعلنا في السنوات القليلة الماضية".



وأعرب أنشيلوتي عن أسفه لعدم ظهور فريقه بالصورة التي ظهر بها في المباريات الأخيرة طوال مرحلة دوري أبطال أوروبا التي خسر فيها أمام ليل وميلان وليفربول.



وقال: "لعبنا بشكل جيد وقدمنا أداءً جيدًا وكنا فريقًا قويًا وجادًا. نحن سعداء. إنه لأمر مؤسف أننا لم نستيقظ في وقت مبكر من المسابقة ولكن هذا هو الحال. نحن سعداء بما وصلنا إليه في الوقت الحالي".



وانتقد المدرب الإيطالي الشكل الجديد لدوري الأبطال. وقال: "علينا أن نحترم التأهل، لكنني لا أحب هذا الشكل لأن هناك الكثير من المباريات وفكرتي عن كرة القدم هي أن نقلل المباريات لتقليل الإرهاق على اللاعبين".

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