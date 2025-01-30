الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل سحب القرعة، أنشيلوتي يخشى مواجهة هذا الفريق بدوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي
أنشيلوتي

 أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه يرغب في تجنب مواجهة مانشستر سيتي خلال قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم الجمعة، مشيرًا إلى رغبته في مواجهة سيلتك.

 

أنشيلوتي يتحدث عن منافس ريال مدريد 

 وقال في مؤتمر صحفي: "علينا أن ننتظر القرعة، نظريًا إذا أوقعتنا القرعة مع السيتي سيكون الأمر أكثر تعقيدًا لكلينا ولكن علينا الانتظار".

 

وأضاف "نظريًا السيتي أكثر احتمالًا للفوز بالتشامبيونز من سيلتك. من حيث البنية والجودة من السهل جدًا الإجابة عن أيهما أختار لأننا لا نحب اللعب ضد السيتي، ولكن إذا اضطررنا لذلك سنلعب كما فعلنا في السنوات القليلة الماضية".


وأعرب أنشيلوتي عن أسفه لعدم ظهور فريقه بالصورة التي ظهر بها في المباريات الأخيرة طوال مرحلة دوري أبطال أوروبا التي خسر فيها أمام ليل وميلان وليفربول.


وقال: "لعبنا بشكل جيد وقدمنا أداءً جيدًا وكنا فريقًا قويًا وجادًا. نحن سعداء. إنه لأمر مؤسف أننا لم نستيقظ في وقت مبكر من المسابقة ولكن هذا هو الحال. نحن سعداء بما وصلنا إليه في الوقت الحالي".


وانتقد المدرب الإيطالي الشكل الجديد لدوري الأبطال. وقال: "علينا أن نحترم التأهل، لكنني لا أحب هذا الشكل لأن هناك الكثير من المباريات وفكرتي عن كرة القدم هي أن نقلل المباريات لتقليل الإرهاق على اللاعبين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا كارلو انشيلوتي

مواد متعلقة

دورتموند يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق

عودة الطيور المهاجرة إلى بلاد الساميا، نيمار يعود للدوري البرازيلي، سيلفا يعود للبداية ودانيلو يلحق به

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يهزم سليتك 4-2

مانشستر سيتي يفوز على بروج ويتأهل للملحق في دوري أبطال أوروبا

أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يحذر أندية الدوري.. حريق يؤجل تقديم صفقات مانشستر سيتي.. والزمالك يحسم مصير بنتايك

تعادل سلبي بين برشلونة وأتالانتا في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتأخر بهدف أمام كلوب بروج

الكشف عن تشكيل يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الصفقة الجديدة لم يتم تداول اسمها بالإعلام

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة وطفاء

السيسي معزيا ترامب في حادث تحطم الطائرتين: قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

منوعات

المزيد

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 30-1-2025 بالسوق المحلية

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

راتب ضخم ونتائج باهتة.. نهاية رحلة جيرارد مع الاتفاق السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية