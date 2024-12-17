الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

تفقد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والكائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وكان في إستقباله أمل بشري مدير المركز، وهاجر موافي الأمين العام.

جولة وزير العمل بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

وخلال جولته وجه وزير العمل قيادات المركز بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمركز التدريب المهني الذي يضم ورش ومعامل للتدريب على مجالات الخياطة والتطريز والحدادة، وجميع المهن المستقبلية، وذلك لبدء التدريب فيه مطلع العام المقبل.

خطة وزارة العمل لتطوير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

ناقش محمد جبران مع قيادات المركز كافة الملفات التنظيمية والإدارية، والبرامج التدريبية التي يقوم بها المركز في مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل والإنتاج.

وحث وزير العمل محمد جبران جميع العاملين على تكثيف الجهود من أجل إعادة هيكلة المركز وتطوير البرامج واللوائح ليعود الى سابق عهده  في التدريب على السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الفنية في هذا المجال.

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محمد جبران وزير العمل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية منطقة مصر الجديدة بالقاهرة مصر الجديدة

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