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خارج الحدود

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة بشأن هوية رهائنها بغزة وموعد إطلاق سراحهم

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن ثمانية رهائن، بينهم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، سيتم إطلاق سراحهم من غزة غدا الخميس.

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة بشأن هوية بغزة رهائنها وموعد اطلاق سراحهم


وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الإسرائيليين الثلاثة هم أربيل يهود وأغام بيرجر وجادي موسيس.

وأضاف أن خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم أيضا.

المقرر إطلاق سراحهم في جولة تبادل رابعة 

 

كما كشف مكتب نتنياهو أن ثلاثة رجال تحتجزهم حركة حماس من المقرر إطلاق سراحهم في جولة تبادل رابعة مقررة السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 
وقالت مديرية شؤون المختطفين والعائدين والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء في بيان الأربعاء إنه "بموجب الاتفاق فإن المرحلة التالية التي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين (رجال أحياء) ستتم السبت، وسيتم إبلاغ الأهالي الجمعة بأسماء من سيتم إطلاق سراحهم".

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حركة حماس الخميس.

 

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