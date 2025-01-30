تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالوراق

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما عثر بحوزته علي كمية من الأقراص المخدرة بمنطقة الوراق.

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة

وردت معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة الوراق، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الوراق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم في المناطق التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه من متعاطي المواد المخدرة، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص المخدرة، كما اعترف باستخدام هاتف محمول في التواصل مع زبائنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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