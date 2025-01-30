الولايات المتحدة تعلن الحرب على ديب سيك.. شركة إنترنت أمريكية: بيانات الموقع الصيني غير آمنة.. وتطبيق الذكاء الاصطناعي: كافة الأمور تحت السيطرة

قالت شركة ويز لأمن الإنترنت في نيويورك: إنها عثرت على كمية كبيرة من البيانات الحساسة من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك، بعد أن تركت متاحة على الإنترنت عن غير قصد.

الكشف عن بيانات حساسة لشركة ديب سيك

وفي منشور أمس الأربعاء، قالت ويز: إن عمليات مسح البنية التحتية في ديب سيك أظهرت أن الشركة تركت عن طريق الخطأ أكثر من مليون سطر من البيانات غير مؤمنة، وشملت المعلومات مفاتيح رقمية للبرامج وسجلات الدردشة التي يبدو أنها تلتقط الطلبات المرسلة من المستخدمين إلى مساعد الذكاء الاصطناعي المجاني للشركة.

تطبيق deepseek

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ويز: إن ديب سيك تحركت سريعا لتأمين البيانات بعد أن نبهتها شركته.

وأضاف آمي لوتواك، المؤسس المشارك لشركة ويز "لقد حذفوها في أقل من ساعة. لكن كان من السهل جدا العثور عليها ونعتقد أننا لسنا الوحيدين الذين عثروا عليها".

إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي

وأشعل نجاح ديب سيك المفاجئ بعد إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها الحماس في الصين وأثار قلقا في أمريكا، وأثارت قدرة الشركة الصينية الواضحة على مضاهاة قدرات شركة "أوبن إيه.آي" الأمريكية للذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل بكثير تساؤلات حول بقاء نماذج الأعمال وهامش الأرباح لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة في الولايات المتحدة وفي مقدمتها إنفيديا ومايكروسوفت.

وبحلول يوم الإثنين، تجاوز تطبيق ديب سيك نظيره تشات جي.بي.تي التابع لأوبن إيه. آي في عدد التنزيلات على متجر تطبيقات أبل، مما أدى إلى موجة بيع عالمية في أسهم التكنولوجيا.

صادرات إنفيديا من الرقاقات إلى الصين

وفي سياق متصل، أفادت شركة "أوبن أيه آي" أنها اكتشفت أدلة على استخدام الشركة الصينية لنماذجها في تدريب نموذجها اللغوي الضخم، بحسب فايننشال تايمز. وفي الوقت نفسه، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوسائل الممكنة لفرض مزيد من القيود على صادرات إنفيديا من الرقاقات إلى الصين، وفقا لبلومبرج.

تهديد جديد لأمريكا من الصين

وفي خطوة كبيرة تمثل تهديد لأمريكا، أعلنت شركة "علي بابا" الصينية، إطلاق إصدار جديد لنموذج للذكاء الاصطناعي الخاص بها Qwen 2.5-Max، لتنافس به شركة ديب سيك الناشئة وتدخل على خط المواجهة مع شركات التكنولوجيا الأمريكية.



نموذج Qwen 2.5-Max للذكاء الاصطناعي

وقالت "رويترز" إن "علي بابا" تعتبر نموذجها Qwen 2.5-Max متفوقًا على برنامج "ديب سيك" الصيني.

ووفق ما ذكرت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة "علي بابا" في إعلان نشر على حسابها الرسمي على منصة WeChat، فإن نموذجها يتفوق على GPT-4o وDeepSeek-V3 وLlama-3.1-405B.

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