ديب سيك 2025.. الريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي تحت تهديد التطبيق الصيني.. وتوقعات بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتقنية في العالم

ديب سيك 2025، في الوقت الذي تمكنت فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية من احتكار أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم، ظهرت شركة "ديب سيك"، لتقلب الموازين وتهدد الريادة الأمريكية في مجالات التقنية المختلفة، مما جعلها تتمكن من تغيير قواعد اللعبة، وتمثل تهديدا واضحا للولايات المتحدة.

ديب سيك 2025 وتطور الذكاء الاصطناعي

واستطاعت الشركة الصينية، أن تحقق نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد في تطوير نموذج لغوي كبير، عبر استخدام موارد محدودة مقارنة بمنافسيها في الولايات المتحدة مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل"، مما يعكس القدرة الصينية على تجاوز التحديات التقنية وضوابط التصدير الأمريكية.

إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتقنية

وتمثل هذه التقنية الجديدة، واحدة من أكثر التساؤلات حول مصير استدامة الهيمنة الأمريكية على مجال الذكاء الاصطناعي، واستمرارها في التفوق عالميا، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في الرقائق والبنية التحتية، ولذلك فإنه مع تحرك DeepSeek المبتكر، سوف يشهد العالم خلال الفترة المقبلة تهديدات كبيرة لاحتكار الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنافس الجيوسياسي، مما يساعد على إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتقنية في العالم خلال الفترة المقبلة.

ديب سيك 2025 شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة

بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الأمر بدا وكأن أسهم التكنولوجيا الأمريكية المتضخمة للغاية كانت على وشك التصحيح منذ أشهر، لكن الزناد جاء من مصدر غير متوقع، مضيفة أنه قد لا يكون أحدث نموذج لغوي كبير من ديب سيك 2025 شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك "لحظة سبوتنيك" مصطلح ظهر للمرة الأولى بعد مفاجأة إطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي في أكتوبر من العام 1957 ومع ذلك، هناك أوجه تشابه مع سباق الفضاء المبكر، عندما ساعد الإبداع المهندسين السوفييت على مواكبة منافسيهم الأمريكيين وتجاوزهم في بعض الأحيان، على الرغم من افتقارهم النسبي إلى قوة الحوسبة والتقنيات المتطورة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن اختراق "ديب سيك" يقلب الافتراضات التي دعمت تقييمات التكنولوجيا الأمريكية، حول التفوق الذي لا يمكن المساس به في الذكاء الاصطناعي والذي سيتم تمديده من خلال إنفاق مليارات الدولارات على الرقائق والبنية الأساسية.

وتابعت: الإنجاز الذي حققته شركة "ديب سيك" هو تطوير برنامج LLM الذي يقول خبراء الذكاء الاصطناعي إنه يحقق أداءً مماثلًا لمنافسيه في الولايات المتحدة أوبن إيه آي وميتا، لكنه يزعم أنه يستخدم شرائح أقل بكثير وأقل تقدما، وأنه تم تدريبه مقابل جزء بسيط من التكلفة (لا تزال بعض تأكيداته بحاجة إلى التحقق. ومع ذلك، إذا كانت صحيحة، فإنها تمثل منافسا هائلا محتملا.

ويشير التقرير إلى أن "ديب سيك" مثل"ميتا" في الولايات المتحدة ولكن على عكس OpenAI أو Gemini من Google، فهو مفتوح المصدر - جاهز لمشاركة الوصفة السرية الخاصة به بدلا من الاحتفاظ بها مغلقة على أمل استخراج أقصى قدر من المكاسب المالية، وهذا يجعله جذابًا للمطورين لاستخدامه والبناء عليه.

انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا

كما يمكن تطويره بميزانية محدودة للغاية وبقوة حوسبة أقل بكثير، وهذا يفسر انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة يوم الاثنين الماضي، وأيضًا تلك التي تصنع معدات الرقائق وتوفر الأجهزة الكهربائية لمراكز البيانات.

ويسلط تقدم "ديب سيك" الضوء على أن الصين تمكنت من تحقيق قفزات تكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي على الرغم من ضوابط التصدير التي أدخلتها إدارة بايدن والتي تهدف إلى حرمانها من أقوى الرقائق والأدوات المتقدمة اللازمة لصنعها.

وأجبرت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة على إيجاد طرق مبتكرة لاستخراج أكبر قدر من المنتجات من الرقائق التي لديها.

ووفق التقرير، يثير نجاح المهندسين الصينيين المدربين محليًا في كثير من الأحيان في زيادة الكفاءة وإيجاد حلول بديلة تساؤلات حول ما إذا كان "الخندق" التكنولوجي الذي أنشأته مجموعات أميركية عالية الإنفاق مثل Meta وGoogle وOpenAI وAnthropic واسعا ومنيعا كما كانوا يعتقدون.

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