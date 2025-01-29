الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

ديب سيك 2025.. الريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي تحت تهديد التطبيق الصيني.. وتوقعات بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتقنية في العالم

تطبيق DeepSeek
تطبيق DeepSeek

ديب سيك 2025، في الوقت الذي تمكنت فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية من احتكار أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم، ظهرت شركة "ديب سيك"، لتقلب الموازين وتهدد الريادة الأمريكية في مجالات التقنية المختلفة، مما جعلها تتمكن من تغيير قواعد اللعبة، وتمثل تهديدا واضحا للولايات المتحدة.

ديب سيك 2025 وتطور الذكاء الاصطناعي

واستطاعت الشركة الصينية، أن تحقق نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد في تطوير نموذج لغوي كبير، عبر استخدام موارد محدودة مقارنة بمنافسيها في الولايات المتحدة مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل"، مما يعكس القدرة الصينية على تجاوز التحديات التقنية وضوابط التصدير الأمريكية.

 

إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتقنية 

وتمثل هذه التقنية الجديدة، واحدة من أكثر التساؤلات حول مصير استدامة الهيمنة الأمريكية على مجال الذكاء الاصطناعي، واستمرارها في التفوق عالميا، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في الرقائق والبنية التحتية، ولذلك فإنه مع تحرك DeepSeek المبتكر، سوف يشهد العالم خلال الفترة المقبلة تهديدات كبيرة لاحتكار الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنافس الجيوسياسي، مما يساعد على إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتقنية في العالم خلال الفترة المقبلة.

ديب سيك 2025 شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة

بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الأمر بدا وكأن أسهم التكنولوجيا الأمريكية المتضخمة للغاية كانت على وشك التصحيح منذ أشهر، لكن الزناد جاء من مصدر غير متوقع، مضيفة أنه قد لا يكون أحدث نموذج لغوي كبير من ديب سيك 2025 شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك "لحظة سبوتنيك" مصطلح ظهر للمرة الأولى بعد مفاجأة إطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي في أكتوبر من العام 1957 ومع ذلك، هناك أوجه تشابه مع سباق الفضاء المبكر، عندما ساعد الإبداع المهندسين السوفييت على مواكبة منافسيهم الأمريكيين وتجاوزهم في بعض الأحيان، على الرغم من افتقارهم النسبي إلى قوة الحوسبة والتقنيات المتطورة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن اختراق "ديب سيك" يقلب الافتراضات التي دعمت تقييمات التكنولوجيا الأمريكية، حول التفوق الذي لا يمكن المساس به في الذكاء الاصطناعي والذي سيتم تمديده من خلال إنفاق مليارات الدولارات على الرقائق والبنية الأساسية.

وتابعت: الإنجاز الذي حققته شركة "ديب سيك" هو تطوير برنامج LLM الذي يقول خبراء الذكاء الاصطناعي إنه يحقق أداءً مماثلًا لمنافسيه في الولايات المتحدة أوبن إيه آي وميتا، لكنه يزعم أنه يستخدم شرائح أقل بكثير وأقل تقدما، وأنه تم تدريبه مقابل جزء بسيط من التكلفة (لا تزال بعض تأكيداته بحاجة إلى التحقق. ومع ذلك، إذا كانت صحيحة، فإنها تمثل منافسا هائلا محتملا.

ويشير التقرير إلى أن "ديب سيك" مثل"ميتا" في الولايات المتحدة ولكن على عكس OpenAI أو Gemini من Google، فهو مفتوح المصدر - جاهز لمشاركة الوصفة السرية الخاصة به بدلا من الاحتفاظ بها مغلقة على أمل استخراج أقصى قدر من المكاسب المالية، وهذا يجعله جذابًا للمطورين لاستخدامه والبناء عليه.

انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا

كما يمكن تطويره بميزانية محدودة للغاية وبقوة حوسبة أقل بكثير، وهذا يفسر انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة يوم الاثنين الماضي، وأيضًا تلك التي تصنع معدات الرقائق وتوفر الأجهزة الكهربائية لمراكز البيانات.

ويسلط تقدم "ديب سيك" الضوء على أن الصين تمكنت من تحقيق قفزات تكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي على الرغم من ضوابط التصدير التي أدخلتها إدارة بايدن والتي تهدف إلى حرمانها من أقوى الرقائق والأدوات المتقدمة اللازمة لصنعها.

txt

108 مليارات دولار خسائر أثرياء العالم في يوم واحد بعد إطلاق "DeepSeek" (إنفوجراف)

txt

تعرف على أبرز مميزات نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

وأجبرت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة على إيجاد طرق مبتكرة لاستخراج أكبر قدر من المنتجات من الرقائق التي لديها.

ووفق التقرير، يثير نجاح المهندسين الصينيين المدربين محليًا في كثير من الأحيان في زيادة الكفاءة وإيجاد حلول بديلة تساؤلات حول ما إذا كان "الخندق" التكنولوجي الذي أنشأته مجموعات أميركية عالية الإنفاق مثل Meta وGoogle وOpenAI وAnthropic واسعا ومنيعا كما كانوا يعتقدون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديب سيك 2025 الذكاء الاصطناعي موازين القوى الاقتصادية والتقنية أوبن أيه أي DeepSeek التكنولوجيا الأمريكية OpenAI شركات الذكاء الاصطناعي الصين

مواد متعلقة

108 مليارات دولار خسائر أثرياء العالم في يوم واحد بعد إطلاق "DeepSeek" (إنفوجراف)

البحرية الأمريكية تحظر استخدام تطبيق "ديب سيك" الصيني

تعرف على أبرز مميزات نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

تعرف على تأثير نموذج DeepSeek على اسواق الذكاء الاصطناعي عالميا

ads

الأكثر قراءة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

زغلول صيام يكتب: الطابور الخامس في اتحاد الكرة وأزمة جراديشار الأهلي!

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

بعد أشرف بن شرقي، هل يكتفي الأهلي بـ 4 صفقات شتوية؟

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالسوق المحلية

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025

الثوم يتراجع 10 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية