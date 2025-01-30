الأهلي يُلزم لاعبي الفريق الأول بحضور جلسة تصوير جماعية

أصدر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تعليمات صارمة للاعبين بضرورة التواجد في مقر النادي بالجزيرة اليوم في الساعة الثانية عصرًا، قبل بدء التدريبات بساعة، وذلك للمشاركة في جلسة تصوير جماعية. وأكد الجهاز الإداري أن حضور الجلسة إلزامي، مع منع أي اعتذار أو تأخير أو غياب.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن جلسة التصوير تأتي بالتعاون مع أحد رعاة النادي وبالتنسيق مع إدارة التسويق بشركة الكرة، حيث تُعد جزءًا من الأنشطة الترويجية التي يقوم بها النادي لتعزيز تواجده الإعلامي والتسويقي.

من ناحية أخرى، يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية اليوم في الثالثة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري العام. يأتي ذلك بعد استراحة دامت 48 ساعة حصل عليها الفريق عقب تعادله مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة القادمة لاستعادة زخمه التنافسي في الدوري العام، حيث يتنافس الفريق مع الزمالك وبيراميدز على صدارة الترتيب. ومن المتوقع أن تشهد تدريبات اليوم مشاركة الثلاثي الجديد في الفريق، وهم السلوفيني جراديشيار والثنائي المصري أحمد العش وأحمد رضا، الذين انتقلوا حديثًا إلى القلعة الحمراء من ناديي زد وبتروجيت.

وسيغيب عن التدريبات الجماعية اليوم عدد من اللاعبين المصابين، وهم: وسام أبو علي، وخالد عبد الفتاح، وطاهر محمد طاهر، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد.

استاد الأهلي الجديد وكأس العالم للأندية

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لإقامة احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير المقبل، للإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وبدء أعمال البناء وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة، حيث سيتم تنظيم جولة ترويجية للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا. وسيواجه الفريق في المجموعة الأولى كلًا من: بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية:

الجولة الأولى: الأهلي ضد إنتر ميامي – 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة) – ملعب هارد روك، ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي ضد بالميراس – 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي (8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة) – ملعب ميت لايف، نيويورك.

الجولة الثالثة: الأهلي ضد بورتو – 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي (5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة) – ملعب ميت لايف، نيويورك.

يُذكر أن النادي الأهلي يسعى لتقديم أداء مشرف في البطولة العالمية، معززًا بذلك مكانته كلاعب رئيسي على الساحة الدولية.

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