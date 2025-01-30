حبس سائق توكتوك ضرب طفلته حتى الموت بسبب علاقاتها الآثمة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس سائق توك توك ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طفلته بعد وصلة من التعذيب في مدينة البدرشين، كما قررت حبس شقيقه، عامل خردة، بتهمة الاشتراك معه في جريمة قتل الطفلة.

التحقيقات في جريمة قتل طفلة علي يد والدها بالبدرشين

كشفت التحقيقات أن والد الطفلة أنهى حياتها بمساعدة شقيقه بعد وصلة من التعذيب بالتعدي عليها بالضرب بالخرطوم والصعق بالكهرباء، بسبب هروبها المتكرر من المنزل واكتشافه علاقاتها الآثمة مع كثير من الشباب، حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها المتفرقة فقام بدفنها دون الحصول على تصريح دفن.

وأفادت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها اعتادت الهروب المتكرر من المنزل، بسبب سوء معاملة والدها لها وسبب تعذيبه لها، وأنه اكتشف عدم عذريتها بعد ارتباطها بعلاقات غير شرعية متعددة أثناء هروبها من المنزل.

اعترافات المتهم بقتل طفلته بالجيزة

وخلال التحقيقات، اعترف الأب المتهم أن لديه ابنتين 13 سنة و10 سنوات، انفصل عن والدتهما منذ عدة سنوات، وأن الطفلتين تقيمان برفقته في منزل العائلة، وأن ابنتيه اعتادتا الهروب من المنزل بحجة انه يسيء معاملتهما، ولا ينفق عليهما، وأبلغ في إحدى المرات الشرطة، وتمت إعادة الطفلتين من منطقة الحصري في مدينة 6 أكتوبر، كما هربتا عدة مرات أخرى وكانت تذهبان الى الهرم أو الحصري، حتى هربتا آخر مرة منذ عدة أيام، وغابتا خارج المنزل لمدة 15 يوما، وعندما عادت الطفلتان انهال عليهما الأب بالضرب عقابا لهما على بقائهما تلك المدة في الشارع.

الطفلة فقدت عذريتها خلال علاقة غير شرعية



وأضاف الأب في اعترافاته أنه قرر توقيع الكشف الطبي على ابنته الكبرى بسبب تصرفاتها المريبة وتحدثها المستمر في الهاتف، حيث سمع حديثها مع أحد الشباب بطريقة مخلة، وفوجئ بأنها لم تعد بكرا وفقدت عذريتها في علاقة محرمة مع أحد الشباب الذين تعرفت عليهم، خلال مكوثها في الشارع بمنطقة الحصري، ثم أقامت علاقات آثمة مع شباب آخرين ليصاب بالصدمة وقرر معاقبتها.

وقال الأب المتهم إنه انهال بالضرب على ابنته بـ"خرطوم" ثم وصل جسدها بـ"سلك عريان" وأوصله بالكهرباء لصعقها عدة مرات، وكان يعاونه شقيقه في تأديب الطفلة، حتى فوجئا بسكون جسدها واكتشفا مفارقتها للحياة، ليعلن في البلدة وفاتها ويدفنها دون استخراج تصريح دفن حتى لا يفتضح أمره بسبب الإصابات الظاهرة في جسدها.

القبض علي المتهمين بالجيزة

البداية كانت عندما وردت معلومات الى مباحث مركز شرطة البدرشين، بقيام سائق توك توك بدفن ابنته دون تصريح، ووجه اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة بسرعة التحري حول صحة المعلومات وبيان حقيقة الواقعة وملابساتها الكاملة.

وبالفحص، تبين أن طفلة تبلغ من العمر 13 عاما دفنها والدها دون الحصول على تصريح دفن من مفتش الصحة أو إخطار الجهات المختصة.



ألقت قوة أمنية بالجيزة القبض على والد الطفلة "سائق توك توك" وعمها "عامل بمخزن خردة" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب سوء سلوكها وهروبها المتكرر وعلاقاتها الآثمة.

تم تحرير محضر بالواقعة كاملة متضمنا اعترافات المتهم وأحيل وشقيقه الى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.