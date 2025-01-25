السبت 25 يناير 2025
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حوادث

التحقيقات عن مصرع شاب بالبدرشين: تناول مياه نار

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في تخلص عامل من حياته عن طريق تناوله مياه النار، بسبب إدمانه للمخدرات، بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

 

تفاصيل انتحار شاب بسبب المخدرات بالجيزة

 

وكشفت التحقيقات أن الشاب مدمن للمواد المخدرة، وأقبل على الانتحار بعد تناوله ماء نار.

 

انتحار شاب بسبب المخدرات بالجيزة

 

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين، يفيد فيه بانتحار شاب يدعى “سلام. م”، يبلغ من العمر 22 عامًا.

 

أوضحت التحريات الأولية بواقعة إنهاء شاب حياته بتناوله مياه نار، أن الشاب كان يتعاطى المواد المخدرة بشكل كبير وبأنواع مختلفة.


وأكملت التحريات، أن الشاب أنتحر بسبب إدمانه للمواد المخدرة، فبعد تعاطيه المخدرات، تناوله سائل مياه النار، ليفقد حياته في الحال.

 

وعقب ذلك تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة.

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نيابة الجيزة الجيزة البدرشين

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