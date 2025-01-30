الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

هايلي بيبر، فيتو
هايلي بيبر، فيتو

أفاد عدد من التقارير، بأن  منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

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جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

في سياق متصل، استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

 

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اصابة هايلي بيبر جاستن بيبر وحمل هايلي في توأم جاستن بيبر وزوجته هايلي جاسين بيبر وزجته هايلي حمل هايلي بيبر سلينا جوميز تسخر من هايلي بيبر

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