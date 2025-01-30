هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

أفاد عدد من التقارير، بأن منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

في سياق متصل، استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.