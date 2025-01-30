شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

ساعات قليلة ويحل علينا شهر شعبان، وهو شهر عظيم مبارك، يأتي بين شهرين كريمين هما شهر رجب وشهر رمضان المبارك.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان أكثر من صيامه في بقية السنة غير شهر رمضان؛ وذلك لأن شعبان يعتبر مقدمة لرمضان، فالصيام فيه بمنزلة السنن الراتبة للصلوات، وكذلك حتى يمرن الإنسان نفسه على الصيام ليستقبل رمضان، وليحث صلى الله عليه وسلم أمته على صيام النافلة من غير رمضان.

فضل صيام شهر شعبان

ويعد شعبان أحد الأشهر التي يغفل عنه الناس، ومن فضائل صيامه أنّه يكون بين العبد وربّه، ويُبعد الرياء عن ذلك، وهو أشقّ على النفس؛ لأنّ الصائمون في هذه الأيّام ويتفطّنون لها قِلّة، وذلك يُوجِب الحصول على أجرٍ أعظم، والصيام في هذا الشهر قد يكون سببًا في دَفع عموم البلاء عن الناس، ومن أهم فضائل صيام شعبان أن فيه إحياءً لسنة نبوية مهجورة، وإحياء الأوقات المباركة التي يغفل عنها الناس بطاعة الله تعالى.

وورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: (كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصومُ حتى نقولَ: لا يُفطِرُ، ويُفطِرُ حتى نقولَ: لا يصومُ، وما رأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استكمَلَ صِيامَ شَهرٍ قَطُّ إلَّا رَمضانَ، وما رأيتُه في شَهرٍ أكثَرَ منه صيامًا في شَعبانَ)، ويستفاد من هذا استحباب الصيام في جميع الأشهر، واستحبابه في شعبان أكثر من باب اغتنام الأوقات بالخيرات وبفعل القربات.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه في فضل شهر ما رواه أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

شهر شعبان

ليلة النصف من شعبان

كما أن من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة لها فضائل كثيرة وأهمية كبيرة؛ منها غفران الله لعباده، والمغفرة الإلهية في هذا الليلة شاملة لكل شيء ويمحو الله فيه عن عباده جميع ذنوبهم وسيئاتهم، وهي تكون بين العبد وربه.

ولهذه الليلة مكانة كبيرة ففيها ندعو الله بالعفو والمغفرة بصلاح الحال، ونصوم نهارها ونقرأ القرآن ونتصدق فيها ونترك المشاحنة، لأن الله يغفر للناس في تلك الليلة إلا المشاحن أو قاطع الرحم.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ««يطلع الله على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وإن كان في هذا الحديث ضعف إلا أن العلماء والصالحين عملوا به في باب فضائل الأعمال، وفيه أسانيد وطرق كثيرة.

الأعمال المستحبة في شهر شعبان

ولما كان شعبان كالمقدّمة لرمضان فإنه يكون فيه شيء مما يكون في رمضان من الصيام وقراءة القرآن والصدقة، وكان التابعون يسمون شهر شعبان بشهر القراء. ومنهم من كان يغلق دكانه ويتفرغ لقراءة القرآن.

وورد عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعبن الروايات المتواترة أنهم كانوا يصلون في ليالي شعبان ويصومون نهاره رغبة في مضاعفة الأجر والثواب والاجتماع على الطاعات من الفروض والنوافل.

فعلى المسلم أن يجتهد في شعبان بالصيام والعمل الصالح، والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وأن يجتهد في ليلة النصف من شعبان بجهد مضاعف، وأن يحرص على ألا يكون بينه وبين المسلمين شحناء وبغضاء، وأن يطهر قلبه من الشرك بالله تعالى ولو كان خفيًّا، حتى يحصل على مغفرة الله تعالى.

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