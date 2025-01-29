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دار الإفتاء: بعد غد الجمعة غرة شهر شعبان لعام 1446 هجريا

هلال شهر شعبان
هلال شهر شعبان
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استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا بعد مغرب شمس اليوم الأربعاء، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

 

وأشارت الدار إلى أنه لم يتحقق لها رؤية الهلال وعليه يكون غدا الخميس هو المتمم لشهر رجب، ويكون بعد غد الجمعة الموافق ٣١ يناير هو غرة شهر شعبان لعام 1446 هجريا.

ظروف هلال شهر شعبان 

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أعلن في وقت سابق أنه من المقرر أن يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 2025/1/29م (يوم الرؤية).

ويغرب القمر فى مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ3 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ماعدا حلايب التى يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التى يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 10 دقائق).

ويلاحظ أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم فى كل من داكار بالسنغال نواكشط بموريتانيا، مركش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (122) دقيقة.

 

موعد غرة شهر شعبان 

وبذلك يكون يوم الخميس 2024/1/30م هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكيًّا يوم الجمعة 2025/1/31م.

 

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